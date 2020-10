Partidul fara parlamentari, finantat de stat cu peste un milion de lei. Jocul murdar facut de Teodor Melescanu

Partidul sustinut de Marine Le PenLansarea publica a avut loc prin organizarea la Sinaia a conferintei partidelor de orientare nationalista din Europa. Printre invitatii care au luat cuvantul la eveniment se numara Marine Le Pen, lidera extremei drepte franceze."Ii chem solemn pe toti romanii sa se uneasca in jurul Fortei Nationale! Eu cred ca in ultimul timp are loc ascensiunea unui adevarat curent nationalist pe intreg teritoriul UE. Este bine sa fie si astfel de oameni in politica, cu un discurs nationalist si orientat spre popor", a spus Marine Le Pen, presedinte Frontului National din Franta.Marine Le PenDe fata au fost si actorul Florin Zamfirescu si reprezentanti ai Grupului pentru Romania (GPR), creat de Marian Munteanu.Potrivit site-ului de stiri bn24.ro, Laurentiu Rebega a fost gazda evenimentului de lansare. El a multumit SRI pentru ca a sprijinit organizarea evenimentului de la Casino Sinaia."Vreau sa multumesc autoritatilor Ministerului de Interne, SRI si Primariei Sinaia. In mod deosebit vreau sa multumesc domnului colonel Daniel Croitoru de la SRI Prahova, domnului Teodor Barbulescu, comisar- sef la Politia Sinaia, domnului Adrian Iacob de la Politia Rutiera Prahova si domnului primar Vlad Oprea", a spus Rebega, citat de bn24.ro.Partidul Forta Nationala este afiliat pe plan european la grupul ENF (Europa Natiunilor si a Libertatilor) din Parlamentul European, condus de eurodeputatul Marine Le Pen.Presedintele partidului este Sorin-Valeriu Nas, iar secretarul general este fostul SPP-ist Mircea Gainusa.Partidul de buzunar, ajuns partid parlamentarLa finalul anului 2019, Teodor Melescanu , alaturi de disidentii din ALDE, s-au inscris in partidul Forta Nationala. La acest proiect initiat de Remus Borza s-au alaturat recent mai multi parlamentari, precum Gratiela Gavrilescu, Ion Cupa sau Alexandru Baisanu.Teodor Melescanu si Viorica DancilaDeputatul independent Remus Borza a anuntat, pe 9 octombrie 2019, constituirea unui nou grup parlamentar, Forta Nationala.Deputatul Gratiela Gavrilescu, exclusa din ALDE pe ...citeste mai departe despre " Partidul fara parlamentari, finantat de stat cu peste un milion de lei. Jocul murdar facut de Teodor Melescanu " pe Ziare.com