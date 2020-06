Parlamentul a aprobat Strategia Nationala de Aparare a Romaniei. Deputatii si senatorii USR s-au abtinut la vot

S-au inregistrat 311 de voturi "pentru", 4 "impotriva" si 38 de abtineri. Documentul este structurat pe cinci capitole: "Romania membru activ NATO si UE, stat rezilient, pol de stabilitate regionala"; "Interese si obiective nationale de securitate"; "Evaluarea mediului international de securitate"; "Amenintari, riscuri si vulnerabilitati"; "Directiile de actiune si principalele modalitati pentru asigurarea securitatii nationale a Romaniei".In cadrul primului capitol este reprezentata viziunea pentru o Romanie moderna, ale carei fundamente pentru politica externa si de securitate sunt reprezentate de apartenenta tarii noastre la Uniunea Europeana si la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, precum si la parteneriatul strategic cu SUA. Totodata, este subliniata necesitatea consolidarii rezilientei statale in fata amenintarilor si a evolutiilor mediului de securitate international, astfel incat sa fie asigurate securitatea si prosperitatea cetatenilor romani.Cel de-al doilea capitol abordeaza valorile, interesele si obiectivele nationale, elemente principale in definirea strategiei nationale de aparare.Al treilea capitol prezinta tendintele majore cu potential de afectare si influentare a mediului de securitate international, caracterizat si in prezent printr-un grad crescut de dinamism si impredictibilitate. "In acest context, Romania are oportunitatea de a-si consolida postura strategica la nivel euro-atlantic si rolul de vector de stabilitate si furnizor de securitate nationala", spune raportul comun al comisiilor de specialitate.Al patrulea capitol al strategiei detaliaza amenintarile, riscurile si vulnerabilitatile la adresa securitatii nationale. In cadrul amenintarilor sunt mentionate criza economica cauzata de pandemia de SARS-CoV 2, consolidarea potentialului militar in vecinatatea Romaniei, volatilitatea starii de securitate regionale, actiuni ostile de influenta in spatiul public, atacurile cibernetice, distorsiuni pe pietele energetice, interferente si preluari straine ostile ale unor operatori economici de interes national. In randul riscurilor sunt cuprinse tentatia iliberala, evolutia eurasiatica si a Republicii Moldova, stagnarea extinderii UE in Balcanii ...citeste mai departe despre " Parlamentul a aprobat Strategia Nationala de Aparare a Romaniei. Deputatii si senatorii USR s-au abtinut la vot " pe Ziare.com