Parintii isi vor putea lua liber pentru a avea grija de copii si dupa 15 mai. Proiectul, adoptat de Parlament

Camera Deputatilor este in cazul acestui proiect camera decizionala, proiectul urmand sa fie trimis la promulgare.Potrivit unui punct adaugat articolului unic initial, facilitatea se aplica si pe perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, pana la finalizarea cursurilor scolare aferente semestrului II.De asemenea, proiectul mai prevede ca parintele va primi 75% din salariul normal pentru ziua libera."Art. 3 - (1) Indemnizatia pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.", mai precizeaza proiectul de lege.Proiectul adoptat, miercuri, de deputati vine in compeltarea Ordonantei de Urgenta adoptata de Guvern care oferea zile libere pentru ingrijirea copilului, pe perioada starii de urgenta.