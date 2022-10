Tarif unic de parcare în București. Cât va costa o oră de staționare în parcările publice

Viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu a anuntat vineri, 28 octombrie, punerea in dezbatere publica a unui proiect de hotarare care sa reglementeze mai clar conditiile de utilizare a parcarilor publice din Bucuresti, propunandu-se un tarif unic de 5 lei pe ora, aplicabil in intervalul orar 8,00 - 20,00, de luni pana vineri, pentru toate categoriile de utilizatori - persoane fizice si juridice.

"Pentru riverani, abonamentul lunar costa 50 de lei, iar cel anual - 500 de lei", a transmis Bujduveanu.

Se propun, totodata, abonamente pentru persoane fizice/persoane juridice si institutii publice, in zilele de luni - duminica, in intervalul orar 08,00 - 20, 00, de 25 lei/zi sau 500 lei/luna. Potrivit viceprimarului Capitalei, masinile electrice vor beneficia de gratuitate pentru utilizarea locurilor de parcare.

Aceasta prevedere este cuprinsa intr-un proiect de hotarare privind utilizarea gratuita a parcarilor publice de utilitate generala de pe teritoriul municipiului Bucuresti de catre autoturismele cu emisii zero (0) de carbon - CO2 inmatriculate in municipiul Bucuresti, precum si de abrogare a HCGMB nr. 140 din data de 26.05.2016 privind utilizarea gratuita a parcarilor publice de utilitate generala de pe teritoriul municipiului Bucuresti de catre autoturisme hibrid si cele electrice inmatriculare in municipiul Bucuresti, precum si aprobarea modelului de vignetei de identificare.

Bujduveanu a precizat ca va fi creat un registru unic al masinilor electrice inmatriculate in Capitala. Totodata, vor avea obligatia de a achita tariful de parcare autoturismele electrice utilizate pentru activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto intermediate prin platforme digitale, cele utilizate in baza unui contract de utilizare in sistem de partajare a autoturismelor intermediate prin platforme digitale, precum si cele care prin colantare, dispozitive audio-video, afiseaza mesaje publicitare care promoveaza activitati comerciale de orice fel.

Alte reglementari, cuprinse intr-un proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii CGMB nr. 305/31.10.2016, vizeaza asigurarea accesului gratuit al jurnalistilor la programele/proiectele intitutiilor/serviciilor publice de cultura de interes local din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si utilizarea gratuita de catre acestia a parcarilor publice de utilitate gen ...citeste mai departe despre "Tarif unic de parcare in Bucuresti. Cat va costa o ora de stationare in parcarile publice" pe Ziare.com

