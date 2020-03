Pandemia inchide casieriile asociatiilor de proprietari. Cum sa faca oamenii sa nu ramana datori la plata?

Un cititor care locuieste in Berceni ne-a sesizat faptul ca societatea comerciala care se ocupa, in mod curent, de colectarea banilor pentru intretinere in blocul sau a anuntat ca a inchis deja casieria.Printr-un anunt, societatea respectiva numita Scomet - care ofera servicii de administrare pentru cateva sute de blocuri din Capitala - ii instiinteaza, intr-adevar, pe oameni ca utilizarea banilor pesin si aglomeratia creata la casierie reprezinta riscuri mari de transmitere a noului coronavirus.In consecinta, activitatea de casierie se suspenda pana pe 31 martie, "cu posibilitatea de reevalurii ulterioare". Cu alte cuvinte, casieria s-ar putea deschide in aprilie sau nu, in functie de evolutia epidemiei.Scomet le-a mai transmis proprietarilor ca au, totusi, posibilitatea sa-si plateasca utilitatile prin transfer bancar, online cu ajutorul unei aplicatii sau cu banii jos, la puncte SelfPay (care se gasesc in interiorul magazinelor Mega Image).Intrebarea este: cum se vor descurca varstnicii care nu au nici telefon mobil, nici Internet si nici nu stiu sa foloseasca un terminal SelfPay (la care oamenii de peste 65 de ani oricum nu au voie sa ajunga decat intre orele 11:00 - 13:00)? Acesti oameni risca sa devina rau-platnici si sa acumuleze datorii si penalitati din cauza simplului fapt ca, desi vor sa o faca, n-au cui sa mai achite utilitatile.Nu se simt oare acei oameni parasiti sau nedreptatiti de societatea care trebuia sa le incaseze banii?Andreea Mirea, reprezentantul Scomet, a precizat pentru Ziare.com ca societatea nu s-a gandit nicidecum sa ii abandoneze pe oamenii din blocurile pe care le administreaza."A fost o decizie dificila pentru noi (suspendarea activitatii casieriilor - n.red.) si intelegem problemele oamenilor care nu se pot deplasa pentru a face platile.Incercam zilele astea sa rezolvam problemele. Si cautam solutii care sa nu faca mai mult rau decat bine.Sigur ca am putea merge noi sa incasam, din apartament in apartament. Dar n-ar fi indicat sa facem asta (din cauza riscurilor de raspandire a bolii - n.red.)....citeste mai departe despre " Pandemia inchide casieriile asociatiilor de proprietari. Cum sa faca oamenii sa nu ramana datori la plata? " pe Ziare.com