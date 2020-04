P&G doneaza prin Crucea Rosie bani si produse in valoare de 1.500.000 lei pentru medici si familii vulnerabile

Prin aceasta actiune, compania vine sa sustina initiativele care au ca obiectiv atenuarea consecintelor pandemiei de COVID-19 in tara noastra.Compania va sprijini personalul medical din prima linie, oferind sistemului local de sanatate fonduri destinate achizitionarii de echipamente medicale necesare pentru a face fata pandemiei.In acelasi timp, P&G este alaturi de cei afectati prin donatii de produse esentiale - pana in prezent, peste 50 de tone de produse de igiena personala si a casei au fost directionate catre personalul medical si catre persoanele aflate in carantina sau in izolare la domiciliu.De altfel, P&G colaboreaza indeaproape cu Crucea Rosie Romana, pentru a identifica si alte actiuni prin care poate sustine comunitatile locale."In aceste momente grele, care afecteaza fiecare aspect al vietilor noastre, P&G si brandurile sale isi unesc eforturile cu Crucea Rosie Romana, pentru a actiona ca o forta a binelui in sprijinul comunitatilor. Grija pentru cei care au grija de noi si pentru cei care au nevoie de ajutorul nostru este o prioritate," a declarat Antoine Brun, Vicepresedinte P&G South East Europe."Multumim partenerului nostru traditional P&G, care a venit in sprijinul Crucii Rosii Romane cu materiale de igiena inca din primul moment al declansarii crizei.Este o contributie semnificativa, care a permis organizatiei noastre sa intervina intr-un timp foarte scurt pentru ajutorarea persoanelor vulnerabile aflate in izolare sau a persoanelor aflate in centrele de carantina.Sprijinul financiar oferit de P&G este deopotriva esential in aceste momente, cand eforturile noastre sunt directionate catre asigurarea de echipamente medicale unitatilor sanitare, care lupta in fiecare moment pentru salvarea de vieti omenesti," a declarat Ioan Silviu Lefter, director general Crucea Rosie Romana.Aceste eforturi locale sunt complementare actiunilor P&G in curs de desfasurare la nivel global.Inca de la inceputul raspandirii virusului, P&G colaboreaza cu organizatiile si partenerii pe termen lung, pentru a intelege modul in care poate oferi ajutor comunitatilor, agentiilor de intrajutorare si persoanelor afectate de aceasta situatie.Pe 27 martie 2020, compania Procter & Gamble (NYSE: PG) a anunt ...citeste mai departe despre " P&G doneaza prin Crucea Rosie bani si produse in valoare de 1.500.000 lei pentru medici si familii vulnerabile " pe Ziare.com