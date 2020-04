Ordonanta Militara 10: Relaxarea masurilor pentru cei de peste 65 de ani, zboruri suspendate si reguli pentru postasi

In primul rand, sunt relaxate regulile pentru persoanele de peste 65 de ani, asa cum anuntase anterior si presedintele Klaus Iohannis. Astfel, de maine, aceste persoane vor putea iesi in 2 intervale mai mari decat cele precedente: 07:00 - 11:00 si 19:00 - 22:00.Ramane valabila si cererea catre comercianti ca, in aceste intervale, sa se asigure ca aceste persoane au prioritate la cumparaturi.Vela a anuntat si ca se vor mentine pana la jumatatea lunii mai masurile prin care se suspenda zborurile cu mai multe tari: Austria, Belgia, Elvetia, SUA, Marea Britanie, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franta, Germania.In plus, ordonanta militara mai prevede masuri pentru Posta Romana, astfel incat sa fie limitat contactul postasilor cu cetatenii.Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, declaratiile ministrului de Interne si continutul Ordonantei Militare nr.10:- Buna seara, dragi compatrioti. Incep prezentarea OM 10 adresandu-va multumiri pentru comportamentul responsabil.- Stiu ca a fost si ne este greu, dar cu totii avem acelasi obiectiv, sa intarim protectia in fata acestui inamic care a pus intreaga planeta in fata unei mari provocari.- In aceasta nota, a normalitatii, am luat urmatoarele decizii.- O veste buna pentru persoanele care au implinit varsta de 65 de ani este ca circulatia e permisa in afara locuintei in urmatoarele situatii. Indiferent de intervalul orar, pot circula in afara locuintei pentru: deplasare in interes profesional, in situatia in care au nevoie de asistenta medicala, inclusiv tratamente oncologice planificate, pentru realizarea de activitati agricole sau se pot deplasa producatorii pentru comercializarea produselor.- Vestea care cred ca va bucura e ca am prevazut ca pot circula in urmatoarele intervale orare: 07:00 - 11:00 si 19:00 - 22:00 pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza, din motive justificate precum ingrijirea, insotirea unui minor sau asistenta persoanelor varstnice, bolnave, cu dizabilitati, activitatea fizica a persoanelor, cat si pentru nevoile animalelor de companie.- Pentru verificarea motivelor deplasarilor, se aplica dispozitiile ordonantei militare 3. Se aplica cu data publicarii in MOf.- Tot in ideea de a-i ajuta pe cei care au implinit 65 de ani, operatorii economici isi vor organiza programul pen ...citeste mai departe despre " Ordonanta Militara 10: Relaxarea masurilor pentru cei de peste 65 de ani, zboruri suspendate si reguli pentru postasi " pe Ziare.com