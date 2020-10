Ordinul care interzice "autoservirea" painii in magazinele din Romania. Proiectul, conceput de Protectia Consumatorilor

Proiectul legislativ a fost conceput de Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC) si a intrat in procedura de dezbatere publica miercuri, 4 octombrie.Proiectul, odata intrat in vigoare, ar urma sa modifice radical procedura legala de comercializare a produselor de panificatie in Romania.Ordinul priveste "painea si produsele de panificatie care nu se prezinta, lacomercializare, intr-un ambalaj de protectie sanitara"."Operatorul economic ce comercializeaza produsul are obligatia de a furniza aceste produse prin intermediul "vanzarii asistate", respectiv prin intermediul unei persoane dedicate ce va furniza, la cerere, produsul catre consumator. Se interzice comercializarea painii si a produselor de panificatie nepreambalate prin "autoservire", catre fiecare consumator", se arata in proiectul legislativ.In acelasi timp, proiectul prevede ca, la comercializarea in vrac a painii si a produselor de panificatie, operatorii economici sunt obligati sa afiseze in structurile de vanzare urmatoarele elemente:- denumirea sub care se vinde produsul;- denumirea furnizorului;- cantitatea neta/bucata;- pretul de vanzare cu amanuntul, exprimat in lei/bucata;- pretul pe unitatea de masura, exprimat in lei/kg.- componentele cu efecte alergene: dupa denumirea fiecarui produs alimentar care are incompozitie substante sau produse care pot cauza alergii sau intoleranta mentionate in anexa II din Regulamentul (UE) nr.1169/2011 se va inscrie "contine: ..." urmat de numele substanteisau a produsului care poate cauza alergii sau intoleranta mentionate in anexa II dinRegulamentul (UE) nr.1169/2011", se mai arata in proiect."Avand in vedere atributiile ANPC, de supraveghere si control, precum si de informare corecta a consumatoilor, consideram ca este necesar acest act normativ pentru protejarea consumatorilor, persoane fizice", se arata in textul justificativ al proiectuluiCe prevede ordinulReferatul nr.7889/20.08.2020 intocmit de Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite un ordin care stabileste conditiile care trebuie respectate la comercia ...citeste mai departe despre " Ordinul care interzice "autoservirea" painii in magazinele din Romania. Proiectul, conceput de Protectia Consumatorilor " pe Ziare.com