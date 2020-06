"Solicit Comitetului National pentru Solutionarea Contestatiilor sa solutioneze cu celeritate, sa nu astepte cele 20 de zile si sa acorde o prioritate absoluta solutionarii acestei contestatii. Din punctul meu de vedere, contestatia nu este intemeiata, mastile au fost achizitionate in functie de pret - un pret de 0,68 de lei - iar al doilea criteriu a fost termenul de livrare - termenul de livrare convenit a fost de sapte zile. Compania care contesta nu si-a aratat capacitatea de a livra in cadrul termenului care a fost stabilit in documentatia pentru licitatie. Mi se pare o contestatie care sa ne puna bete in roate. Solicit CNSC sa solutioneze rapid aceasta contestatie", a declarat premierul dupa o vizita la Uzina ALRO Slatina.Citeste si: 15 milioane de euro, bani publici pentru masti destinate nevoiasilor, se pierd in offshore-urile lui TopolinskiEl a explicat ca pachetele de cate 50 de masti sunt destinate persoanelor vulnerabile."Aici este vorba de cetateni romani care sunt sub incidenta legii venitului minim garantat - beneficiari de ajutoare sociale sau de alte forme de sprijin, persoane cu dizabilitati, pensionarii care beneficiaza de o pensie sub pensia sociala. Este vorba de cele mai vulnerabile persoane si care au nevoie de aceste masti, iar aceasta atitudine de a contesta, din punctul meu de vedere, fara niciun motiv, o licitatie care s-a derulat transparent imi pare, asa, ca un mod de a baga bete in roate si sistemul acesta pune in pericol sanatatea acestor concetateni de-ai nostri pentru care este prevazuta aceasta masura", a spus Orban despre faptul ca firma de pe locul doi a contestat licitatia pentru achizitia de masti pentru persoanele vulnerabile. ...citeste mai departe despre " Orban: Solicit CNSC solicitarea rapida a contestatiei licitatiei privind mastile pentru persoanele vulnerabile " pe Ziare.com