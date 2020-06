"Am inteles ca aceasta dezbatere are ca principal obiectiv prefigurarea masurilor active de sustinere a companiilor si a angajatilor cu o concentrare pe ceea ce este denumit Kurzarbeit sau noi sa ii spunem program flexibil de munca. Aceasta modalitate de sustinere a angajatilor si companiilor are oarecum un caracter de noutate in Romania si sigur ea a fost aplicata in tari europene, in special in Germania, si a dat rezultate. Din cauza asta incercam si noi sa aplicam acest sistem de program flexibil de munca", a spus premierul."Ideea in sine nu este foarte complicata. Daca unei companii i s-a redus vanzarea cu un anumit procent, ca sa nu dea afara angajatii, stabileste un program flexibil de munca pentru angajati si statul plateste perioada de timp care nu e lucrata de angajati, corespunzatoare reducerii", a mai explicat Ludovic Orban.El a tinut sa precizeze ca masura aceastaEl a mentionat ca aceasta masura vizeaza doar momentele cand apare o perturbare majora pe piata, cum este cea de acum, criza generata de pandemia de COVID."Sigur, masura se aplica o perioada limitata, atunci cand apare o perturbare majora pe piata, cum este criza economica generata de epidemia de COVID, in cazul de fata. Deci, aici va trebui sa stabilim o perioada de aplicare si va trebui sa gandim foarte bine cum punem in functiune acest mecanism, astfel incat sa fie cat mai usor de accesat, fara proceduri birocratice complicate, si sa asigure criterii foarte clare, foarte precise, de acordare a ajutorului catre companii si angajati, pentru a nu exista probleme foarte mari in interpretarea modului in care este aplicat si pentru a reduce cat mai mult posibilitatea ca unii angajatori sa transforme aceasta forma de protectie intr-o sursa suplimentara de venit, fara a avea nevoie reala de ea", a mai afirmat Orban. ...citeste mai departe despre " Orban: Romania va incerca sa aplice programul flexibil de munca " pe Ziare.com