Orban: Obiectivul Guvernului este sa majoreze pensiile, dar aceasta majorare se va face pe baza unor analize extrem de serioase

"Obiectivul Guvernului este sa majoreze pensiile, dar aceasta majorare se va face pe baza unor analize extrem de serioase. In primul rand, este vorba de raportul privind starea economiei si a bugetului, raportul la sase luni care trebuie prezentat de Ministerul Finantelor in conformitate cu legea responsabilitatii fiscal-bugetare. De asemenea, al doilea element de analiza il reprezinta prognozele pe care le vor face pe de o parte Comisia de Prognoza, care e in subordinrea Guvernului, pe de alta parte prognozele privind evolutia economiei care sunt formulate de institutii internationale, prognoze legate de evolutia economiei, mai ales in statele Uniunii Europene pentru ca Romania este foarte legata de evolutia economiei din statele Uniunii Europene cu care avem aproape 80% din volumul schimburilorcomerciale. In functie de aceste evolutii vom stabili care este procentul cu care vom face majorarea", a afirmat OrbanEl a precizat ca nimeni nu stie acum cu cat va creste punctul de pensie, iar anuntul ministrului Finantelor, Florin Catu, de majorare cu 10% a fost facut pe baza unor date intermediare."Nimeni nu poate sa va spuna acest procent. Sigur ministrul Finantelor cand a evocat posibilitatea unei majorari cu 10% a facut-o pe baza unor date intermediare, cand vom avea toate aceste informatii vom lua decizia si o vom comunica public. Cert este ca ne dorim sa crestem pensiile, dar aceasta crestere a pensiilor sa poata sa fie sustinuta nu numai in anul asta, ci si in anul urmator si peste doi ani si peste trei ani si peste patru ani. In cursul acestei saptamani ar trebui sa fie finalizata aceasta analiza", a precizat premierul.Intrebat daca Guvernul ia in calcul si majorarea pensiei minime, Orban a raspuns: "Cu siguranta in masura in care se majoreaza punctul de pensie, in functie de majorarea punctului de pensie, dorim si pentru pensiile minime, asa numitele pensii sociale, sa existe acelasi procent de crestere a pensiei minime egal cu procentul cu care va creste punctul de pensie", a precizat premierul.Pana in prezent, s-a avansat o crestere a punctului de pensie cu 10 - 14%.