Orban: O echipa de medici militari cu experienta va asigura managementul Spitalului Judetean Suceava

El a precizat ca se doreste ca unitatea sanitara sa fie repusa in functiune intr-un timp cat mai scurt."Am decis ca managementul Spitalului Judetean Suceava sa fie asigurat de o echipa de medici militari cu experienta care sa repuna in functiune spitalul, intr-un timp cat mai scurt", a declarat Ludovic Orban la inceputul sedintei de Guvern.Vicepresedintele Consiliului Judetean Suceava, Viorel Seredenciuc, a anuntat joi ca doctorul militar col. Daniel Ionut Derioiu a preluat functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU).Presedintele Klaus Iohannis a facut, joi, un apel la personalul medical din Suceava sa revina la serviciu, sa ingrijeasca bolnavii."Resursa umana exista, exista in spitalul din Suceava, si ma adresez in mod expres si special medicilor si personalului medical din spitalul Suceava: reveniti, va rog, la serviciu! Preluati bolnavii, respectati procedurile! Ne bazam pe voi!Am mai spus-o si am sa o mai repet: medicii, personalul medical, sunt in prima linie de aparare impotriva acestei epidemii. Este nevoie de voi!", a declarat Iohannis la finalul unei videoconferinte pe tema situatiei din Suceava.Seful statului le-a transmis medicilor ca au fost livrate combinezoane, masti de protectie si manusi."Este nevoie, evident, ca spitalul sa fie dotat cu tot ce este necesar, in asa fel incat personalul medical, medicii, sa fie protejati. Din informatiile mele, in acest moment, in spital au fost deja livrate 5.000 de combinezoane pentru medici si personalul medical, de asemenea, 20.000 de masti de protectie, de manusi, inclusiv medicamente specifice pentru bolnavii de COVID.Toate aceste lucruri trebuie puse urgent la dispozitia personalului medical! Deci, medicamente sunt, material de protectie este, proceduri sunt, conducere este", a subliniat Iohannis.In ceea ce priveste testarea personalului medical, Iohannis afirma ca trebuie facuta cat mai urgent.