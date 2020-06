"Probabil si ei folosesc o metodologie de evaluare. Daca folosesc aceeasi metodologie, noi suntem peste 5", a spus Orban, la Digi24, despre deciziei Estoniei de a primi cetateni romani doar daca intra intai in carantina.Intrebat daca are semnale ca ar putea fi alte tari care sa ia aceeasi decizie, premierul a raspuns ca "deocamdata nu"."Ce stiu este ca de vreo saptamana se incearca stabilirea unei metodologii comune la nivel european, macar pentru cetatenii din afara UE, dar inca nu s-a ajuns la un rezultat. Daca se stabileste la nivelul Comisiei Europene o metodologie comuna, sigur ca vom aplica aceasta metodologie", a mai declarat Ludovic Orban.Referitor la vacantele in Bulgaria, premierul a spus ca a primit mai multe mesaje de la romani, care l-au intrebat daca sa mai plece in concedii:"I-am intrebat cat dureaza concediul - 7 zile - le-am zis sa plece. De regula, dupa ce am luat decizia ca, sa spun, in 22 iunie ca inlaturam restrictia si ca Bulgaria e intre exceptiile in care nu se intra in izolare la domiciliu si se reiau zborurile. Trebuie sa treaca minim 14 zile pana la momentul in care reinstituim restrictia, pentru ca evaluarea se face pe 14 zile. Din momentul in care noi am luat decizia sa exceptam o tara, ca sa putem sa reinstituim restrictia, trebuie sa treaca minim 14 zile, pe baza evaluarilor facute de INSP", a spus Orban."Bulgaria era la un scor mic, sub 5%, sigur ca a crescut numarul infectiilor destul de mult, au revenit la obligativitatea purtarii mastii, si vedem cum evolueaza lucrurile. Deocamdata, cine pleaca in concediu poate sa plece linistit. Poate cei cam de peste o saptamana care ar urma sa plece trebuie sa urmareasca evolutia indicatorului respectiv pe site-ul INSP", a completat premierul. ...citeste mai departe despre " Orban, mesaj pentru romanii care pleaca in vacanta in Bulgaria in urmatoarea perioada. Ultimele reguli pentru prevenirea COVID-19 " pe Ziare.com