Orban, la Paris: "Romania este singura tara din Uniunea Europeana care a inregistrat o crestere a investitiilor in primul semestru al anului 2020"

Intalnirea a avut loc in contextul vizitei oficiale pe care prim-ministrul Romaniei o efectueaza in Franta in perioada 26-27 octombrie a.c. si reflecta angajamentul guvernului roman de a promova Romania ca destinatie investitionala."Romania este singura tara din Uniunea Europeana care a inregistrat o crestere a investitiilor in primul semestru al anului 2020", a subliniat prim-ministrul Orban, potrivit unui comunicat de presa al Guvernului.Guvernul va continua, astfel, sa contribuie activ la asigurarea unor conditii prielnice pentru dezvoltarea mediului de afaceri din Romania si cresterea competitivitatii companiilor, cu efecte benefice si de durata asupra cetatenilor romani. Inaltul oficial roman a aratat ca obiectivul pe termen mediu si lung al Executivului consta in dezvoltarea unei economii puternice, reziliente si competitive la nivel international.Totodata, Executivul va urmari implementarea unor politici publice, la nivelul unei administratii eficiente, care sa garanteze conditii de concurenta echitabile si transparente pentru mediul de afaceri.Premierul Ludovic Orban a subliniat ca relatia romano-franceza contribuie in mod esential la dezvoltarea economica a Romaniei si reprezinta o platforma importanta pentru cresterea competitivitatii: "Avem in vedere un model de crestere economica sustenabila, bazat pe cresterea investitiilor si a valorii adaugate din economie".Seful Guvernului a dezbatut cu oamenii de afaceri prezenti oportunitatile investitionale semnificative generate de planul national pregatit pentru a beneficia de fondurile europene din cadrul Mecanismului European de Redresare si Rezilienta. Premierul Orban a subliniat importanta dezvoltarii infrastructurii de sanatate, de transport, cresterea cooperarii in domeniul agriculturii si dezvoltarea industriilor cu valoare adaugata in economie. O atentie deosebita va fi acordata, de asemenea, dezvoltarii capitalului uman, prin educatie si formare profe