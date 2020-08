Orban: Guvernul va creste pensiile cu un procent consistent de 14%. Este o crestere extrem de mare. Ne angajam sa o putem finanta si pe anii care vor urma

Orban a declarat, intr-o conferinta de presa, ca nicio alta tara europeana nu a mai luat o decizie de crestere a pensiilor."Guvernul pe care il conduc va lua decizia de a creste pensiile. Nu exista nicio alta tara europeana in care sa se ia o decizie similara de crestere a pensiilor. Fata de prognoza de crestere economica de 4,1 - 4,2%, ca urmare a crizei economice provocate de epidemie nu vom avea crestere economica, ci vom avea o contractie economica care este estimata la 3,8% astazi", a afirmat Orban.El a spus ca la nivelul bugetului national este o scadere a veniturilor de 30 de miliarde de lei."Ca urmare a acestei contractii economice, veniturile atat la bugetul de stat, cat si la bugetul fondului de pensii, la bugetul fondului de sanatate, veniturile la bugetele locale au inregistrat scaderi semnificative. La nivelul bugetului national avem o scadere probabil in jur pe 30 de miliarde a veniturilor fata de veniturile proiectate in conformitate cu previziunile si indicatorii economici care au stat la baza elaborarii proiectului legii bugetului de stat. Criza sanitara a provocat o criza economica", a mai declarat premierul.El a adaugat ca Guvernul va creste pensiile cu 14%."Guvernul va creste pensiile si va creste pensiile cu un procent consistent de 14%. Va fi cuprinsa in ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetara. Este o crestere extrem de mare care ne angajam sa o putem finanta atat pe anul viitor, cat si pe anii care vor urma. In ceea ce priveste alte cresteri ulterioare, orice alta decizie de crestere a pensiilor va fi luata doar pe baza unor analize economice extrem de serioase", a explicat Orban.Ministerul de Finante propune cresterea, de la 1 septembrie, a valorii punctului de pensie cu 14%, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei, potrivit proiectului de Ordonanta de urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. ...citeste mai departe despre " Orban: Guvernul va creste pensiile cu un procent consistent de 14%. Este o crestere extrem de mare. Ne angajam sa o putem finanta si pe anii care vor urma " pe Ziare.com