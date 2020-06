"Eu am actionat in conformitate cu legea. Guvernul, la propunerea ministrului de Interne si a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si in baza evaluarilor facute de specialisti, a adoptat hotararea de guvern de prelungire a starii de alerta, pe o perioada de 30 de zile. Este clar pentru oricine ca este necesara mentinerea starii de alerta, pentru ca doar prin aceasta stare de alerta exista posibilitatea pentru autoritati sa asigure respectarea masurilor de protejare a sanatatii oamenilor. (...)Le-am raspuns, cu legea in fata, ca eu nu pot sa fac ceva care nu este prevazut de lege, eu nu pot sa incalc legea ca premier. Eu sunt obligat ca in toate deciziile pe care le iau si, evident, si in colaborarea, in informarea, in schimbul de informatii care exista intre Guvern si Parlament sa respect legea", a declarat Ludovic Orban, miercuri, la Realitatea Plus, intrebat despre disensiunile cu majoritatea parlamentara pe subiectul prelungirii starii de alerta.El a sustinut ca, de o buna bucata de vreme, "asa-zisa opozitie, care, de fapt, detine o majoritate, de moment, in Parlament, instiga la nerespectarea regulilor"."Nesocoteste pericolul urias care exista la adresa sanatatii si vietii cetatenilor romani, bagatelizeaza, desconsidera sistematic acest pericol care pandeste, repet, sanatatea si viata fiecarui roman. Ei s-au lansat intr-o intreaga demagogie electorialista pe tema starii de alerta, pledand pentru incetarea starii de alerta si, practic, pledand pentru lipsirea Guvernului, autoritatilor, a intregului sistem de sanatate, a sistemului de ordine publica, lipsirea autoritatilor de parghiile necesare pentru a putea sa asigure respectarea regulilor", a afirmat Orban. ...citeste mai departe despre " Orban, despre prelungirea starii de alerta: "Am actionat in conformitate cu legea. Asa-zisa opozitie instiga la nerespectarea regulilor" " pe Ziare.com