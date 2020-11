Orban, despre cum vor putea petrece romanii Revelionul: "Pot sa se duca la hotel, dar nu se vor putea organiza petreceri private"

Premierul Ludovic Orban afirma ca petrecerile de Revelion sunt considerate evenimente private care intra in categoria celor interzise de actele normative adoptate pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2."Din punctul meu de vedere, petrecerea de Revelion este considerata o petrecere privata, cum sunt nuntile, botezurile si alte tipuri de petreceri private. Pot sa se duca la hotel, dar nu se vor putea organiza petreceri private", a declarat primul ministru duminica, intrebat fiind ce mesaj are pentru cei care au platit avansuri pentru a petrece sfarsitul de an la munte.Seful Guvernului a transmis un mesaj si pentru romanii din diaspora care iau in calcul revenirea in tara cu ocazia sarbatorilor de iarna, el amintind ca exista prevederi legale conform carora cei care intra in Romania dintr-o tara care inregistreaza un indice de infectare mai mare decat cel al Romaniei vor intra 14 zile in carantina.a"Avem reglementari foarte clare: unde indicele de raspandire a virusului este mai mare decat in Romania, pentru oricine din tara respectiva se impune carantina de 14 zile, intr-un spatiu institutionalizat sau intr-un alt spatiu detinut de persoana care vine", a declarat Orban.Acesta a precizat ca la ora actuala 14 tari ale Uniunii Europene raporteaza indici mai mari decat cel al Romaniei in ceea ce priveste infectarea cu noul coronavirus, iar printre acestea sunt state cu o "crestere exploziva" a transmiterii virusului, tari unde se afla foarte multi romani."Noi nu am luat aceasta masura pentru ca avem ceva cu romanii respectivi, ci am luat-o pentru a ne asigura ca nu exista un risc suplimentar de crestere a numarului de cazuri provenit de la persoanele care vin in Romania din tarile cu raspandire foarte larga", a adaugat premierul.Intrebat care este mesajul pentru cei care participa la petreceri private, desi acestea au fost interzise, premierul a raspuns: "Sa nu mai participe, putem sa mai amanam un pic dorinta de a ne distra sau putem sa ne distram intr ...citeste mai departe despre " Orban, despre cum vor putea petrece romanii Revelionul: "Pot sa se duca la hotel, dar nu se vor putea organiza petreceri private" " pe Ziare.com