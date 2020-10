Orasul Brasov trece in scenariul rosu. Rata de incidenta de 3 la mia de locuitori a fost depasita

Potrivit DSP, rata de transmitere este acum in municipiu de 3,03 cazuri la mia de locuitori, trecandu-se astfel in scenariul rosu, practic o stare de urgenta la nivel local, potrivit BizBrasov.Astfel, se inchid restaurantele, iar scolile isi vor sustine cursurile online, pentru o perioada de doua saptamani.FOTO Bzi Brasov ...citeste mai departe despre " Orasul Brasov trece in scenariul rosu. Rata de incidenta de 3 la mia de locuitori a fost depasita " pe Ziare.com