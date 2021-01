Astfel, in Bucuresti, vor ramane fara curent electric, intre orele 10:00 - 14:00, consumatorii de pe strada Straulesti, sector 1, strazile Pietrosita, Dunacesti, Ramurele, Verbinelor, Curtisoara, Aldeni, Salva, Saveni, Bucuresti-Targoviste intre strada Ramurele si strada Libelulei si strazi adiacente, iar intre orele 09:00 - 15:00 cei de pe strada Gheorghe Ionescu Sisesti, nr. 42.In judetul Ilfov, vor ramane fara curent electric intre orele 9:00 - 17:00 locuitorii din Chiajna, strazile Nicolae Iorga, Intrarea Nicolae Iorga,Viilor, strazile adiacente, Chiajna, strada Wainer Palada, blocuri Habitat Rezidence, Moara Vlasiei, strada Unirii intre strada Drumul Teilor si strada Caprioarei, Drumul Mare, Caprioarei, Academiei si strazi adiacente, 1 Decembrie, Soseaua Giurgiului, strazile Prelungirea Oituz, Campului, Pinului, Rasaritului, strazi adiacente, Chitila, strazile Islaz, Alunului, Afinului, Nucului, Ronda, Marului, Ciresului, strazile adiacente, Copaceni, strazile Principala, Sfantul Ioan, Ecluzei, Statia de Epurare Copaceni, strazile adiacente.Intre orele 9:30 - 17:30, energia electrica va fi intrerupta in Pantelimon, Soseaua Cernica nr 54-58, Branesti-Pasarea, strazile Alexandru Branisteanu, Prozei, Scriitorilor, Ion Creanga, Padurii, Calea Bucuresti, Cluj, Deva, Alba Iulia, Nicolae Balcescu intre strada Brasov si Stadionului.Distributia de energie electrica va fi sistata in judetul Giurgiu intre orele 8:00 - 16:00 in Giurgiu, strazile Artarului, Arinului. Intre orele 9:00 si 16:00 nu vor avea curent electric locuitorii din Rasuceni, strada Complexului spre Toporu, iar intre orele 9:00 - 17:00 cei din Malu Spart din Bolintin Vale, strada Principala si adiacente de la strada Castanilor pana la troita, spre Ocolul Silvic.CITESTE SI:Romanul care a fluidizat traficul in New York il va ajuta pe Nicusor Dan sa rezolve ambuteiajele din Bucuresti ...citeste mai departe despre " Se opreste alimentarea cu energie electrica in mai multe zone din Bucuresti, Giurgiu si Ilfov " pe Ziare.com