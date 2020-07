Omul din spatele fabulosului traseu Via Transilvanica vede proiectul terminat in 2021: "Avem peste 600.000 de euro adunati din donatii"

Alin Uhlmann Useriu, presedintele Asociatiei Tasuleasa Social, a coordonat multe proiecte in ultimii 20 de ani de cand asociatia a fost infiintata. A construit un campus la poalele muntelui Tasuleasa unde, ajutat de voluntari, conduce actiuni de impadurire a zonelor defrisate. Fratele lui, Tiberiu Useriu, a castigat de trei ori consecutiv unul dintre cele mai dificile maratoane din lume, 6633 Arctic Ultra, care se desfasoara la Cercul Polar.Drumul amenajat de voluntarii Tasuleasa Social porneste de la Putna si ajunge la Drobeta Turnu-Severin. Traseul va promova natura si istoria a zece judete din tara: Mehedinti, Caras Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brasov, Harghita, Mures, Bistrita-Nasaud si Suceava. Cei 1.000 de kilometri se pot parcurge in totalitate sau partial pe jos, cu bicicleta sau calare.Proiectul Via Transilvanica este sustinut de aproximativ 5.000 de donatori si a strans pana acum peste 600.000 de euro. Oamenii de la Tasuleasa Social isi propun sa amenajeze pana la finalul anului in curs 700 de kilometri si sa finalizeze proiectul in 2021.Alin Uhlmann Useriu, presedintele Asociatiei Tasuleasa Social, a acordat un interviu in exclusivitate pentru Ziare.com, in care a vorbit pe larg despre proiectul unic in Romania. Teoretic, drumul in linie dreapta intre Putna si Dunare (la Drobeta Turnu Severin) masoara mai putin de 600 de kilometri. Proiectul celor de la Tasuleasa este sa refaca un traseu desprins din hartile istorice ale regiunii parcurse. "Nu vrem sa fie cel mai scurt drum, ci sa ofere experienta completa", ne spune coordonatorul proiectului. Valoarea totala a proiectului este estimata la 1 milion de euro, aproximativ 1.000 de euro pentru fiecare kilometru amenajat.Ziare.com: Care a fost scanteia care a aprins acest proiect?Alin Uhlmann Useriu: Organizatia noastra implineste 20 de ani anul acesta, amanam sarbatoarea in conditiile planetare actuale, dar de 20 de ani noi am incercat intotdeauna sa umplem spatiul social dintre oameni, asa se si numeste, Tasuleasa Social. Proiectele acestea de caritate pe care le-am facut si pe care trebuie sa le facem in continuare pentru ca avem atatea categorii defavorizate, din punctul nostru de vedere trebuie sa se transforme in proiecte care sa-i faca pe oameni pur si simplu sa functione ...citeste mai departe despre " Omul din spatele fabulosului traseu Via Transilvanica vede proiectul terminat in 2021: "Avem peste 600.000 de euro adunati din donatii" " pe Ziare.com