Omul de afaceri turc Memet Turan, condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul Unifarm

Acesta incheiase un acord de recunoastere a vinovatiei cu DNA, fiind unul din oamenii de afaceri implicati in dosarul Unifarm care a recunoscut acuzatiile.Decizia instantei nu este definitiva, putand fi contestata in termen de 10 zile."In baza art. 485 alin. 1 lit. a Cod procedura penala admite acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie in dosarul 202/P/2020 cu inc. MEMET TURAN. In baza dispozitiilor art.292 al.1 C.pen. rap. la art.6 din legea nr.78/2000 cu aplic. art.480 si urm C.Pr.Pen., condamna pe inculpatul Memet Turan ceta?ean turc, la o pedeapsa de 3 ani inchisoare (fapta din data de 03.03.2020) - In baza art. 91 C.pen. dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe un termen de 4 ani care constituie termen de supraveghere, conform dispozitiilor art.92 C.pen., termen ce se calculeaza de la data cand hotararea ramane definitiva", se arata in minuta instantei, conform portalului instantelor.Oamenii de afaceri si-au recunoscut vinaLibanezul Andre Jaderian, iranianul Alireza Yousefi Jouybari si turcul de etnie kurda Memet Turan sunt trei afaceristi care au incheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA, in acest caz.Afaceristii au fost de acord sa fie condamnati la cate trei ani inchisoare, cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de patru ani, pentru trafic si cumparare de influenta."In prezenta aparatorilor alesi, inculpatii au declarat expres ca recunosc comiterea faptelor retinute in sarcina lor, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si sunt de acord cu felul si cuantumul pedepselor aplicate, precum si cu forma de executare a acestora", acuza DNA.Memet Turan (43 de ani) este nascut in Dogubeyazit (Turcia). El a fost asociat/ administrator la trei companii in Romania, toate radiate, potrivit datelor Confidas. RISE Project scria de acesta ca acesta ar fi implicat in mai multe cazuri de evaziune si trafic cu medicamente. El ar fi fost "omul cu contacte in Turcia" si partener al comisarului sef de politie, Daniel Pitcovici, zis Pepy, condamnat definitiv in dosarul Baneasa -Puiu Popoviciu.Daniel Pitcovici apare intr-o inregistra ...citeste mai departe despre " Omul de afaceri turc Memet Turan, condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul Unifarm " pe Ziare.com