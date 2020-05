Intr-un interviu acordat postului de radio din Barcelona RAC-1, Maria Neira a cerut totusi "multa prudenta" si "bun simt" in aceasta faza "foarte critica" de eliminare a restrictiilor.Responsabila OMS a cerut populatiei sa nu dea dovada "nici de paranoia, nici de excesiva relaxare" si sa "invete sa convietuiasca cu bolile infectioase"."Exista multe modele care avanseaza numeroase probabilitati: de la o reizbucnire punctuala si pana la un al doilea val important, dar aceasta ultima posibilitate este tot mai mult eliminata. Suntem mult mai bine pregatiti in toate domeniile", a spus ea.Potrivit lui Neira, "a fost diminuata atat de mult rata de transmitere, incat virusul va avea dificultati sa supravietuiasca. Trebuie sa fim insa foarte prudenti pentru a declara ca acesta este sfarsitul valului insa datele arata ca cel putin a fost evitata transmiterea si explozia din primele saptamani".Totusi, a precizat ea, "nu putem face multe previziuni deoarece urmatoarele saptamani vor fi o faza critica"."Dupa relaxare trebuie sa vedem cum se comporta virusul. Sa speram ca nu vor mai exista focare, dar va fi o lupta de zi cu zi. Peste doua sau trei saptamani vom vedea ce se intampla si daca este nevoie de o corectie chirurgicala", a spus responsabila OMS cu privire la ridicarea restrictiilor din prima faza in care a intrat si Spania.Spania, asemenea altor tari vecine, a inceput ridicarea treptata a restrictiilor de deplasare, dupa masurile de izolare impuse pentru a impiedica raspandirea coronavirusului.Vezi si Peste 200 de cazuri noi de coronavirus in Romania. Am ajuns la 18.283 de imbolnaviri ...citeste mai departe despre " OMS considera tot mai putin probabil un al doilea val de COVID-19 " pe Ziare.com