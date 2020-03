Se recomanda folosirea detergentilor conventionali pentru curatarea drumurilor, cu evitarea producerii de praf si aerosoli. In acest moment si pe baza cunostintelor stiintifice disponibile, nu exista dovezi in favoarea eficacitatii igienizarii strazilor si a pavajului extern, cu produse chimice dezinfectante sau sanitare, informeaza OMS intr-o postare a biroului din Romania.Exista informatii contradictorii privind utilizarea hipocloritului si capacitatea sa de a distruge virusul de pe suprafete externe (drumuri) si din aer. China a utilizat substante chimice la scara larga pe strazi, inainte de constatarea scaderii efective a cazurilor de contagiune.Totusi, Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din China (CCDC) a avertizat ca "nu trebuie sa stropim in mod repetat, cu dezinfectanti, suprafetele externe, precum strazile, pietele, spatiile verzi, deoarece s-ar putea ajunge la poluarea mediului".Hipocloritul de sodiu este o substanta coroziva pentru piele si daunatoare pentru ochi, iar daca intra in contact cu materia organica de pe suprafata drumului poate forma subproduse extrem de periculoase, precum cloraminele si trihalometani, dar si alte substante cancerigene.Prin urmare, aceste produse nu ar trebui folosite in mod frecvent pentru dezinfectarea strazilor, ci doar o data, sau in mod exceptional, evitand expunerea populatiei in timpul aplicarii, arata Organizatia Mondiala a Sanatatii....citeste mai departe despre " OMS arata cum trebuie curatate strazile. Solutiile cu clor pot fi periculoase " pe Ziare.com