Oficial OMS: Coronavirusul va hartui oamenii o lunga perioada de timp

"Credem ca va fi un virus care va hartui oamenii o perioada destul de lunga de timp, pana cand vom avea un vaccin care sa ne protejeze pe toti", a afirmat Nabarro la emisiunea "Meet the Press" de la televiziunea NBC.Un vaccin impotiva noului coronavirus la care lucreaza cercetatori ai Oxford University ar putea fi gata pana in septembrieNabarro a fost intrebat la ce trebuie sa se astepte Statele Unite in toamna din partea coronavirusului, in conditiile in care tari din intreaga lume continua sa se lupte cu pandemia, relateaza CNBC."Vor exista epidemii mici care vor aparea sporadic si vor trece prin sistemele noastre de aparare", a spus medicul.Statele Unite au confirmate peste 1,7 milioane de cazuri si cel putin 110.042 de decese.Presedintele american Donald Trump a criticat public OMS, acuzand organizatia ca a luat prea tarziu in serios virusul. Criticii organizatiei au acuzat-o ca a avut o incredere prea mare in China. Trump a amenintat ca nu va mai finanta OMS, presedintele afirmand ca fondurile se ridica la peste 500 de milioane de dolari pe an."Dupa cum stiti, noi le dam aproximativ 500 de milioane de dolari pe an si urmeaza sa discutam despre asta saptamana viitoare. Vom avea multe de spus despre asta", a afirmat Trump, vineri, intr-o conferinta de presa.Nabarro a facut referire la avertismentul presedintelui Trump."Apreciem parteneriatul cu Statele Unite. Ar fi atat de regretabil daca aceasta cooperare ar fi redusa", a spus el.