Oficial european: Tarile care incalca statul de drept in numele gestionarii crizei coronavirusului vor da socoteala

"Aceasta problema se va pune la momentul potrivit si imi imaginez ca ar putea fi la un viitor Consiliu European", a declarat Jean-Yves Le Drian, intrebat de cotidianul Le Monde cu privire la posibile sanctiuni europene impotriva Ungariei si a Poloniei din cauza bilantului lor democratic, informeaza France Presse."Dar prioritara este combaterea pandemiei", a subliniat el.Premierul ungar, Viktor Orban, si-a arogat puteri depline in contextul combaterii epidemiei de coronavirus, suscitand critici din partea UE, aminteste AFP.Ungaria face deja obiectul unei proceduri in conformitate cu Articolul 7 al Tratatului UE pentru incalcarea valorilor Uniunii Europene, ceea ce in teorie poate duce la sanctiuni.Partidul conservator nationalist aflat la putere in Polonia, Lege si Justitie (PiS), are in vedere mentinerea alegerilor prezidentiale la 10 mai, in pofida epidemiei de coronavirus, prin intermediul unui scrutin prin corespondenta.Opozitia cere o amanare a alegerilor, apreciind ca in situatia actuala votul din luna mai l-ar favoriza in mod incorect pe presedintele in exercitiu Andrzej Duda, in fata celorlalti candidati care nu-si pot face campanie.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat "deosebit de preocupata" in legatura cu ultimele decizii luate de Ungaria. "Vom lua masuri daca va fi necesar, asa cum am facut in trecut", a spus ea la inceputul lunii aprilie, conform AFP.Citeste si:A gresit Viktor Orban mai mult ca alti premieri in criza COVID? Cum s-a descurcat UE Interviu cu secretarul general al Popularilor Europeni (PPE)Comisia Europeana spune ca mai e nevoie de 1.000 de miliarde de euro pentru redresarea economiei UECum gestioneaza Parisul criza medicala cauzata de coronavirus, ce probleme au romanii din Franta si ce sa asteptam de la UE, post-criza Interviu cu ambasadorul Romaniei la ParisUrmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirus ...citeste mai departe despre " Oficial european: Tarile care incalca statul de drept in numele gestionarii crizei coronavirusului vor da socoteala " pe Ziare.com