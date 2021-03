Preturi exorbitante pentru vacanta de Paste. Patru nopti de cazare, cat un sejur de o saptamana in Egipt

Cunoscuta drept Perla Carpatilor, Sinaia a atras an de an turisti indiferent de sezon. Muntele, plimbarile prin orasul regal, Castelul Peles, peisajele sau aerul curat au atras ca un magnet oameni din toate colturile lumii. Acesti turisti din strainatate, din cauza pandemiei, lipsesc.La un hotel de patru stele din Perla Carpatilor, turistii au de ales intre doua pachete pregatite pentru sarbatorile pascale. Sejurul de trei nopti costa 2.600 de lei, tarif pentru doua persoane in camera dubla sau 3.450 de lei, pentru doua persoane in apartament.Sejurul de patru nopti este 3.000 de lei, camera dubla sau 4.600 de lei, apartamentul.Ce include pachetul?Pe langa cazare, turistii au mic dejun si cina. Cei care pasesc pragul acestui hotel sunt primiti cu oua rosii, vin si cozonac in Noaptea Invierii. In plus, va fi organizata o cina pascala in data de 2 mai, cu meniu traditional, program artistic si muzica live.In functie de evolutia pandemiei, turistii vor avea sau nu acces la centrul SPA.Pentru familii cu copii, hotelul organizeaza o petrecere cu Iepuras, jocuri, muzica, activitati. Oferta este valabila incepand cu 30 aprilie 2021, in limita locurilor disponibile.Apartamentele de inchiriatO alta varianta o reprezinta apartamentele pe care turistii le pot inchiria.De exemplu, in Sinaia, un apartament nou, utilat, dat in folosinta cu o luna in urma si care are doua dormitoare, un living, o bucatarie utilata complet, doua bai, o terasa si un balcon, poate fi inchiriat cu 500 lei pe noapte, de persoana.Acesta se inchiriaza doar integral, unui singur grup pentru minimum trei nopti.Alte unitati de cazare din statiunile montane au trecut in dreptul ofertei de Paste: "oferta nespecificata".Sejurul din EgiptLa o simpla cautare pe internet, gasesti si ofertele agentiilor de turism pentru strainatate.Egiptul este o tara "deschisa", iar turistii isi pot face planuri de vacanta in ceea ce priveste aceasta destinatie.Sapte nopti de cazare, transport cu avion, 2 adulti in camera dubla, costa 1.017 euro, la un hotel de patru stele din Hurgada, in perioada 1 ...citeste mai departe despre " Preturi exorbitante pentru vacanta de Paste. Patru nopti de cazare, cat un sejur de o saptamana in Egipt " pe Ziare.com