O vanzatoare din Arad a fost concediata dupa ce a ramas insarcinata in timp ce se afla in concediu maternal. Ce a patit angajatorul

Tribunalul Arad a pronuntat, la finalul lunii noiembrie 2020, o prima sentinta intr-un dosar in care o vanzatoare a dat in judecata firma la care a lucrat si de la care a fost concediata dupa ce a ramas insarcinata in timp ce se afla in concediu maternal, scrie Adevarul.ro.In cererea de chemare in judecata, vanzatoarea a aratat ca a lucrat la firma la care a fost angajata din septembrie 2017 pana in noiembrie 2018, cand a intrat in concediu de crestere a copilului. In 5 august 2020, vanzatoarea a iesit din concediul maternal, intrand de a doua zi in concediu medical pentru risc maternal, ramanand insarcinata in perioada in care a stat acasa pentru cresterea copilului.In 1 septembrie 2020, concediul medical pentru risc maternal a fost prelungit cu o luna, pana in data de 30 septembrie 2020. La doua zile de la prelungirea concediului medical, vanzatoarea a fost concediata ca urmare a desfiintarii postului.Magistratii au hotarat ca femeia a fost concediata ilegal, iar situatiile precum aceea in care s-a aflat vanzatoarea sunt protejate de lege, fiind interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul salariatei care se afla in situatia de risc maternal.Sentinta nu este definitiva, fiind atacata cu apel, care se judeca la Curtea de Apel Timisoara.