O fundatie elvetiana a donat 400.000 de dolari pentru echipamente medicale si teste pentru spitalele din Romania

"Apreciem foarte mult sustinerea oferita de Fundatia Botnar pentru ca UNICEF in Romania sa poata oferi echipamentele esentiale necesare celor care lupta in prima linie impotriva pandemiei de COVID-19.Acest lucru le va permite sa isi desfasoare activitatea in conditii de siguranta, protejandu-se atat pe ei insisi, cat si pe copiii carora le ofera ajutor.Fundatia Botnar este un partener de lunga durata si de incredere al UNICEF.Pe durata pandemiei este cu atat mai important sa luptam impreuna pentru drepturile copiilor si in special pentru copiii, care, chiar si inaintea acestei pandemii, se aflau intr-o situatia extrem de dificila", a declarat Pieter Bult, Reprezentatul UNICEF in Romania.UNICEF estimeaza ca, in Romania, peste 70.000 de lucratori din prima linie au nevoie de echipamente de protectie personala pentru a le putea oferi servicii, in conditii de siguranta, persoanelor vulnerabile.Printre acestia se numara: asistentii medicali comunitari, mediatorii sanitari romi, personal de asistenta medicala primara, asistentii medicali, asistentii sociali, alti lucratori comunitari, personalul centrelor de plasament in regim de urgenta si personalul care lucreaza in sistemul de ingrijire de tip rezidential, inclusiv personalul responsabil de curatenie.UNICEF va livra 210.000 de perechi de manusi, 280.000 de masti faciale, 20 de concentratoare de oxigen si peste 4000 de kituri de testare pentru SARS COV 2."In aceasta perioada extrem de dificila, cand omenirea se confrunta cu provocari fara precedent cauzate de pandemia de coronavirus, Fundatia Botnar isi mentine angajamentul de a sustine sanatatea si bunastarea copiilor si tinerilor.Ca partener pe termen lung al UNICEF, suntem mandri sa le putem sprijini activitatea lor esentiala, astfel incat copiii din Romania, si in special copiii vulnerabili, sa beneficieze de serviciile necesare, oferite de profesionistii care lucreaza pentru comunitati in prima linie", a spus Susanna Hausmann-