Jaf la o banca din Bucuresti. Hotul a fugit cu 10.000 de lei

"Astazi, in jurul orei 10.00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca intr-un sediu bancar din sectorul 2 a patruns un barbat, care a amenintat una dintre casierie si a reusit sustragerea sumei de 10.000 de lei.Barbatul a reusit sa fuga inainte de declansarea sistemului de alertare prin actionarea butonului de panica.Amenintarea a fost realizata prin intermediul unui inscris.La acel moment, in agentie se aflau doar angajati.Nicio persoana nu a fost ranita.Cercetarile au fost preluate de Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei, in vederea identificarii barbatului si recuperarii prejudiciului", a transmis Politia Capitalei.- Stire in curs de actualizare-