Prima autostrada romaneasca din online: Compania de Drumuri a lansat site-ul pentru A3 Ploiesti-Brasov

Site-ul are o structura simpla, usor de urmarit.In sectiunea "Despre proiect - Stadiul la zi" aflati detalii despre calendarul activitatilor si despre etapele importante bifate pana acum.Daca accesati "Despre proiect - Solutii pe termen scurt", puteti regasi informatii despre demersurile CNAIR si ale autoritatilor locale pentru degrevarea traficului de pe Valea Prahovei.In "Media" sunt incarcate comunicate de presa pe subiect, fotografii, filmari din drona cu traseul, interviuri cu proiectantii si cu autoritatile locale direct interesate de concretizarea A3 Ploiesti-Brasov.Toate articolele noi vor aparea si pe home page (sectiunea "Acasa"), astfel incat noutatile sa fie vizibile prin simpla accesare a site-ului.