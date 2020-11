"Minunea" din Vama Nadlac. Cum au crescut incasarile cu 2.500% dupa o ancheta a DNA

In urma unei anchete a procurorilor DNA care a vizat Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara, inclusiv controlori de trafic din Vama Nadlac, a dus la tragerea pe linie moarta si cercetarea disciplinara sau penala a unor functionari care lucrau in cel mai important punct terestru de trecere a frontierei, Nadlac II, scrie Adevarul.DRDP Timisoara spune ca masurile luate de la inceputul anului 2020, dupa ancheta DNA, la punctul de control al autovehiculelor de transport marfa cu tonaj mai mare de 7,5 tone de la ACI Nadlac II, situat pe autostrada A1 in punctul de trecere a frontierei, au dus la rezultate semnificative."Fata de perioada mai - octombrie 2019, cand in ACI Nadlac 2 s-au incasat pentru aceste activitati specifice un total de 43.000 de lei, in perioada mai - octombrie 2020, veniturile au fost de peste 1.000.000 de lei. In procente, inseama o crestere, in medie, de 2.500 % si chiar 7.000 % in luna octombrie 2020 fata de octombrie 2019", arata DRDP Timisoara.Potrivit institutiei, cresteri importante au fost si la incasarea autorizatiilor speciale de transport (AST-uri), de la aproape 1,7 milioane lei in perioada mai - septembrie 2019 la peste 2,5 milioane lei in mai - septembrie 2020.De asemenea, din activitatea de vanzare roviniete s-au incasat in cursul anului 2020 peste 4.400.000 lei. "Totodata, a crescut numarul de procese verbale (amenzi) emise in cel mai tranzitat punct vamal din zona de vest. Aceste amenzi se aplica de exemplu pentru sustragerea de la controlul specific in punctul de frontiera. Analiza DRDP Timisoara a aratat ca, in perioada mai - septembrie 2019, s-au inregistrat amenzi in valoare de 73.500 lei, iar in perioada similara din 2020 valoarea a fost de peste 360.000 lei", mai arata DRDP Timisoara.Directia subordonata CNAIR a aratat care au fost masurile luate pentru eficientizarea activitatii si cresterea incasarilor:- reorganizarea personalului in punctele de lucru, prin restrictionarea accesului la punctele de tarifare a persoanelor care fac obiectul unor cercetari disciplinare;- supravegherea permanenta a punctelor de lucru;- verificarea periodica a documentelor atasate in aplicatia e-tarifare, aferente autovehicule ...citeste mai departe despre " "Minunea" din Vama Nadlac. Cum au crescut incasarile cu 2.500% dupa o ancheta a DNA " pe Ziare.com