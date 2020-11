O altfel de revista a presei. Esential in weekendul 27-29 noiembrie

ROMANIA NOASTRA➤ Anul 2070 ar putea gasi Romania cu o populatie cuprinsa intre 10 si 15 milioane de locuitori, dupa ultimele calcule facute de Institutul National de Statistica➤ Zeci de mii de romani, suspecti de Covid, nu se pot testa gratuit si nici nu pot sa isi faca testul la o clinica privata➤ Romania in urma pandemiei. Statul ignora propria aplicatie anti-Covid, dar si una lansata gratis➤ Femeia in varsta de 76 din Bihor declarata din greseala moarta de un politist si lasata sa zaca in frig a murit la spital.➤ "The Queen's Gambit, cea mai buna popularizare facuta sahului". Sportul mintii in Romania, intre lipsa de finantare si performanta➤ Teodosie i-a convocat pe toti preotii din subordine sa slujeasca la Pestera Sfantului AndreiTeodosie, lasat de filtrul de politie sa mearga la Pestera Sfantului Andrei. "Sper ca toate organele de ordine ne vor ajuta sa fim in pace si in armonie", a spus Arhiepiscopul Tomisului➤ Dupa trei ani de proceduri ratate si un munte de birocratie, autoritatile judetene din Botosani au reusit sa gaseasca constructor pentru drumul strategic al judetului➤ Noutati fiscale (proiect): Persoanele cu indemnizatie "somaj tehnic" vor datora contributia la sistemul propriu pensii / Cei care beneficiaza de anumite prevederi fiscale nu vor putea da cei 3,5% pentru ONG-uri➤ Soferul care a lovit violent un politist in trafic a fost lasat liber. Europol: E beizadeaua unei persoane din Secretariatul General al Guvernului. Se fac presiuni pentru a-l scoate vinovat pe politist➤ Suceava: Procurorii DNA au dispus retinerea a 14 persoane, in dosarul permiselor ilegale. Printre acestia, un sef din cadrul Politiei, un ofiter anticoruptie, mai multi politisti de la Serviciul inmatriculari si permise si instructori auto.Tupeul sefului de la Permise Suceava. Ii trimitea pe cei care reclamau faptele de coruptie din institutie sa se adrese complicilor lui de la DGA. Averea secreta a comisarului-sef acuzat ca vindea permise de conducere: 600.000 de euro tinuti acasa si la un prietenMAI PUTINI BANI➤ Eurostat: Romania, Malta si Cipru aloca cel mai putin pentru cercetare si dezvoltare➤ Afacerile, pe butuci ...citeste mai departe despre " O altfel de revista a presei. Esential in weekendul 27-29 noiembrie " pe Ziare.com