O altfel de revista a presei. Esential in weekendul 23 - 25 octombrie 2020

ROMANIA NOASTRA➤ Raport al Comisiei Europene: Romania, fruntasa la traficul de persoane➤ Tabloul dezechilibrelor din scoala romaneasca, intr-un raport al Comisiei Europene: bani prea putini, sprijin cvasiinexistent pentru elevii din mediile dezavantajate, lipsa de putere pentru scolile sarace➤ Scoala romaneasca in pandemie, intre compromis si haos: "dezastruoasa", "ineficienta", "oribila" / Ce spun elevii si profesorii despre invatamantul hibrid si online➤ Romania in statisticile europene: locul 2 la mortalitate, locul 16 la cazurile noi de Covid➤ Studiu: Doar sase din zece romani au declarat ca s-ar vaccina impotriva COVID-19➤ O aplicatie Covid, realizata de voluntari, functioneaza doar la Brasov, desi a fost oferita gratuit statului roman➤ Un sfert din totalul cauzelor de COVID-19 inregistrate in Romania au fost in ultimele doua saptamani: 54.365.De la inceputul scolii si pana acum, numarul copiilor si tinerilor infectati este mai mare decat in 6 luni➤ Nave romanesti, parte a misiunii FRONTEX din Grecia, acuzate ca imping migrantii inapoi in mare➤ Doar 43.000 de romani din diaspora s-au inscris pentru a vota la alegerile parlamentare programate pentru 6 decembrie➤ Strada dezbinarii din orasul Unirii, o poveste pur romaneasca. Orasenii de pe strada Mugur platesc impozite mai mari, taranii de pe strada Mugur, mai mici cu jumatate.➤ Poluare in Bucuresti si Ilfov sambata noaptea: Depasiri spectaculoase pentru poluarea cu praf - peste 400% pentru PM2,5 si aproape 300% pentru PM10➤ Ministerul Sanatatii a cedat pavilionul COVID de 350 de paturi, inaugurat de Klaus Iohannis in nordul Bucurestiului, ca sa fie operat pentru triaj de clinica privata MonzaMAI PUTINI BANI➤ Pensionarii "speciali" reangajati la stat ajung la venituri de zeci de mii de euro➤ Rasfatatii statului roman. Cine sunt personajele abonate la functii publice, care incaseaza intr-o luna cat altii intr-un an➤ Salarii de 16.000 de euro pe luna si acuzatii de frauda pe Platforma de la Magurele. "Acum ca sunt si abuzuri, nu sunt eu cel care trebuie sa judece", spune fostul director al Insitutului pentru Fizica Laserilor