O altfel de revista a presei. Esential in 26 octombrie

ROMANIA NOASTRA➤ "Un document plin de erori, prin care statul se spala pe maini de o parte din bolnavi, lasati sa se descurce cum o vrea imunitatea lor." OUG care stabileste ca pacientii asimptomatici si cu forme usoare nu mai sunt internati in spital, criticata dur de medicii de familie➤ "Vorbim cu peretii". Cinci medici de familie denunta haosul si birocratia din sanatate➤ Pacienti triati in ploaie la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti. Sute de persoane la coada si la Institutul Oncologic din Bucuresti.➤ Criza locurilor ATI - medicii de la Spitalul Judetean Sibiu intubeaza pacientii COVID-19 si in Urgenta➤ Grav bolnav, cu diabet si un picior amputat, a asteptat peste 24 ore la UPU "Sfantul Spiridon" Iasi➤ Bilet de voie de la stat: din orfelinat direct in garsoniera traficantului➤ Cersetori torturati pentru a-si face "planul de incasari". Metodele cumplite prin care erau exploatate victimele➤ Mafia padurilor, descrisa din interior: "Mi s-a reprosat ca nu aduc bani la partid"➤ Fostul director al Casei de Asigurari de Sanatate Constanta a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita in forma continuata➤ Academia de Politie ramane fara scoala doctorala. 74,3% dintre tezele sustinute intre 2011-2016 la Academie sunt suspecte de plagiat.MAI PUTINI BANI➤ Unele primarii dau elevilor burse sociale de cativa lei pe luna➤ Povestea emotionanta a batranei de 76 de ani care traieste singura intr-un catun izolat din Apuseni. Tanti Fica are o pensie de doar 15 lei➤ Veniturile totale lunare ale celor sapte procurori care lucreaza in cadrul SIIJ au fost in luna martie 2020 in suma de 191.210 de lei, adica o medie de 27.000 de lei net pe luna de procuror, adica 5.600 de euro. Totul pentru doua rechizitorii.Sectia Speciala: niciun magistrat corupt prins in doi ani. Salariul Adinei Florea a crescut de 3 ori➤ Claudiu Nasui: 3,36 miliarde de lei au fost platite in perioada iunie-septembrie pentru pensiile speciale. Un verdict de la CCR, asteptat de 5 luni➤ In 2020 un sofer la minister are brutul cat al unui profesor cu studii superioare, 20 ani vechime si grad didactic I. Ministr ...citeste mai departe despre " O altfel de revista a presei. Esential in 26 octombrie " pe Ziare.com