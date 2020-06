O altfel de revista a presei. Esential in 25 iunie 2020

#RepublicaFantasticaRomaniaEurostat: Romania este statul european cu cei mai putini cetateni straini pe teritoriul sau, mai putin de 1% din totalul populatiei. INS : 3,5 milioane de elevi si studenti inregistrati in anul scolar incheiat, in scadere cu 21.100 fata de anul precedent.Patania unui barbat pe care trei spitale au refuzat sa-l interneze si care a aflat, a doua zi, dupa 141 de apeluri telefonice la autoritati, ca nu are COVID-19.O pacienta in varsta de 64 de ani a fost carata in spate de fiica ei pentru ca nu i s-a permis sa fie adusa cu masina la spital. Motivul: in spital se afla in vizita ministrul Sanatatii.DSP: Cele mai multe infectii din Brasov au aparut in urma intrunirilor de familie sau in urma iesirilor de gasca din weekend. Se fac cate 20 - 30 de anchete epidemiologice zilnic. Cu doar doi medici epidemiologi.Sibiu: Doar un sfert dintre pacientii vindecati de coronavirus au donat plasma. Medicii au fost nevoiti sa aduca de la Deva.Paragina in centrul Bucurestiului: Trotuarul din Piata Unirii, plin de gropi, pe Dambovita plutesc gunoie, in Centrul Istoric sare piatra cubica.O parcare subterana construita de Primaria Oradea in centrul orasului se deschide fara autorizatie de securitate la incendiu. Primaria nu a depus documentatia pentru obtinerea autorizatiei.Un erbicid considerat cancerigen se vinde la liber pe net in Romania. In mai multe tari europene este interzis.Dosarul privind felul in care au fost tratate victimele de la Colectiv: Instanta a respins solicitarile supravietuitorilor si ale familiilor victimelor de accelerare a dosarului privind modul in care au fost tratate victimele in spitale.#nusuntbaniInfografic Sase romani din 10 spun ca finantele le-au fost afectate de pandemie, iar 4 din 10 nu au reusit sa puna niciun leu deoparte.Laserul de la Magurele nu a fost inclus in niciun experiment si a pierdut finantarea europeana. Cercetatorii cer demiterea directorului.Patronii sustin ca Salubrizare #DF din Sectorul 5 factureaza de patru ori mai mult decat colecteaza. Firma lui Daniel Florea a obtinut recent exclusivitate in domeniu.#FaraPenaliMarile partide, PSD si PNL, au uitat razboiul politic p ...citeste mai departe despre " O altfel de revista a presei. Esential in 25 iunie 2020 " pe Ziare.com