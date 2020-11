O altfel de revista a presei. Esential in 1 noiembrie

ROMANIA NOASTRA➤ Colectiv, 5 ani degeaba. Fosta fabrica "Pionierul" tot fara autorizatie ISU, niciun ban recuperat➤ Romania a primit termen de doua luni ca sa inchida, sa sigileze si sa refaca ecologic 15 depozite de deseuri ilegale➤ Targu Jiu: Trei doctorite bolnave de Covid-19 au fugit din spital➤ Judetele Calarasi si Ialomita au facut doar 8 si 9 teste COVID-19 in ultimele 24 de ore, Cluj si Timis aproximativ 3000 de teste / Cat a testat fiecare judet din tara in ultima zi si cum influenteaza asta rata de incidenta➤ Ambulanta asteptata 27 de ore pentru un copil. Mama: "Mi-au spus ca unii asteapta de trei zile si mi s-a inchis telefonul in nas"➤ Bolnavi de COVID, au ramas blocati in casa cu bunica decedata. Drama unei familii din Targu Mures, pasata de autoritati. Dupa o zi de cosmar, DSP a anuntat ca familia a fost testata.➤ DSP Galati i-a spus unui barbat prin telefon ca e negativ, apoi l-a anuntat prin SMS ca are Covid-19➤ "Spitalul groazei" din Ploiesti nu se dezice. Patru ventilatoare, vitale pentru pacientii COVID-19, uitate intr-o magazie➤ "Ne asumam riscul"- raspunsul ISJ Brasov la intrebarea de ce inspectorii nu au purtat masti la receptia tabletelor➤ O "bucatareasa" in varsta de 82 de ani a gatit sarmale cu droguri si a reusit, cu usurinta, sa le introduca in penitenciarul din Drobeta Turnu Severin judetul Mehedinti.➤ Oamenii uitati pe groapa de gunoi din Eforie, si in pandemie. "Nu avem apa si lumina. Suntem ca animalele aici"MAI PUTINI BANI➤ Cifrele oficiale: din 300 de lei pe fiecare test COVID, clinica doctorului Musta ia 83%, iar spitalul public care le prelucreaza, 17%➤ Cum se favorizeaza intre ei medicii din Spitalul Municipal Lugoj pentru un test Covid gratuit, in timp ce si alti lugojeni isi platesc testele➤ Fostul distribuitor de sucuri Mr Pink in Romania, contract de aproape doua milioane de euro de la administratia Firea pentru "lucrari de reparatii curente la Pavilionul E din cadrul Spitalului Clinic Colentina"➤ Noi contracte din bani publici pentru apropiatii lui Dragnea si Valcov / Inca 9 milioane de euro pentru Tel Drum / Alte 2 milioane de euro pentru "Pisicu", o ...citeste mai departe despre " O altfel de revista a presei. Esential in 1 noiembrie " pe Ziare.com