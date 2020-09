O agentie de turism anunta ca turistii isi pot asigura vacantele de anul viitor pe litoralul romanesc impotriva COVID-19

Pentru a putea beneficia de asigurare, turistul trebuie sa cumpere pachetul cu minimum 30 de zile inainte de a pleca in vacanta."Turistii care achizitioneaza sejururi pe litoral pot avea asigurate riscurile impotriva Covid-19 atat in cazul imbolnavirilor, cat si in cazul in care un membru al familiei este suspect de coronavirus si este obligat sa intre in carantina. Daca turistul se imbolnaveste de Covid-19 in timpul calatoriei, atunci va beneficia de protectie medicala completa", potrivit Litoralulromanesc.ro, turoperatorul care vinde pachete pe litoralul romanesc al Marii Negre.Pentru a putea beneficia de asigurare, turistul trebuie sa cumpere pachetul cu minimum 30 de zile inainte de a pleca in vacanta."Am constatat in acest an ca unii romani au renuntat sa rezerve sejururi la mare de teama ca, in cazul nefericit al infectarii cu Covid-19 al unui membru al familiei, vor fi nevoiti sa renunte la vacante si vor pierde banii. Din acest motiv si, in plus, pentru ca nu ne dorim ca unii turisti sa lase rezervarea vacantei din vara urmatoare pe ultimul moment si sa piarda, astfel, reducerile early booking, aducem in premiera pentru turismul intern o asigurare impotriva Covid-19, prin care persoanele care vor fi nevoite sa renunte la vacante din cauza pandemiei isi vor putea primi inapoi avansurile achitate", a declarat Ionut Nedea, directorul general al Litoralulromanesc.ro.Daca turistul se imbolnaveste sau este plasat in carantina din cauza ca este suspect de infectie cu Covid-19 si, din acest motiv, este obligat sa anuleze calatoria planificata, asiguratorul ii va rambursa costurile de anulare. Este considerat motiv de anulare a vacantei si imbolnavirea cu Covid-19 a sotului/sotiei/sau a unei rude de gradul intai care nu calatoreste, daca viata acelei persoane este pusa in pericol si necesita terapie intensiva in spital."Daca turistul se imbolnaveste de Covid-19 in timpul calatoriei, va beneficia de protectie medicala completa, conform asigurarii medicale internationale inclusa in pachetul achizitionat. Protectia medicala prevede si asistenta de urgenta 24/7, precum si acoperirea costurilor medicale", anunta compania.In situatia in care turistul este instiintat pe durata calatoriei ca sotia/sotul sau o ruda de gradul intai s-a imbolnavit si viat ...citeste mai departe despre " O agentie de turism anunta ca turistii isi pot asigura vacantele de anul viitor pe litoralul romanesc impotriva COVID-19 " pe Ziare.com