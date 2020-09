La sfarsitul lunii iulie, in evidentele agentiei erau inregistrati 3.828 de someri (din care 2.139 femei), rata somajului fiind de 2,92%, in crestere cu 0,4% fata de luna anterioara.Din totalul somerilor, 2.158 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, cu 329 mai multi decat in iunie, iar 1.670 erau someri neindemnizati, in crestere cu 192 persoane.Aproximativ 44% dintre bistritenii fara loc de munca au intre 30 si 49 de ani: 965 sunt la grupa de varsta 40-49 ani, iar 715 au intre 30 si 39 ani.In ceea ce priveste mediul de rezidenta, 2.397 de someri provin din mediul rural si 1.431 sunt din mediul urban.Somerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare in totalul celor inregistrati in evidentele AJOFM (34,37%), urmati de cei cu studii gimnaziale (29,73%), profesionale (20,01%), primare (8,47%), universitare (5,73%), iar 1,69% au absolvit invatamantul postliceal. ...citeste mai departe despre " Numarul somerilor, in continua crestere; aproape 44% au intre 30 si 49 ani " pe Ziare.com