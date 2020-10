Sistemul medical, adus in pragul colapsului. Manageri de spitale: "Cea mai mare problema este extenuarea medicilor. Ii vor ingenunchea"

De asemenea, numarul deceselor a depasit, pentru a doua zi consecutiv, 100 de cazuri. La ATI sunt 861 de pacienti internati.Citeste si: CORONAVIRUS Romania. Recorduri pe linie: 107 morti si 5.343 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. 861 de pacienti sunt internati la terapie intensivaSunt cifre incredibil de mari, expertii spun ca toti indicatorii vor creste, iar in acest context apare inevitabil intrebarea daca sistemul medical din Romania ne va mai putea salva sau umreaza sa se prabuseasca.Dr. Beatrice Mahler: Medicii sunt epuizati. Nici acasa nu se mai pot odihniBeatrice Mahler, managerul Institutul National de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti, spune ca sistemul medical nu s-a prabusit, insa medicii sunt tot mai obositi. Cu toate acestea vor lupta in continuare sa salveze vieti."Putem primi in continuare pacienti si vom salva oameni, indiferent de situatia care va fi, insa efortul pe care il vom face va fi inzecit. Avem un record de cazuri si suntem abia in ziua de miercuri. Stim bine ca joi, vineri, sambata, numarul va fi mai mare pentru ca se fac mai multe teste.Daca trendul este cel pe care l-am avut saptamana trecuta, putem ajunge la 6.000 de cazuri. Cu toate acestea, inca sunt oameni care circula fara masca pe strada, in Bucuresti, inca se fac petreceri. Si nu este bine", a spus Dr. Mahler pentru Ziare.comMedicul a spus ca si ceilalti medici de medicina interna pot sa acorde asistenta pacientilor COVID."Avem o resursa medicala pe care o putem utiliza. Avem nevoie de ajutor. La "Marius Nasta" toti colegii din ATI sunt obositi. Nici cand ajung acasa nu se pot odihni din cauza sindromului de burn-out. Sunt pe punctul de a-si lua concedii medicale din cauza epuizarii. Sunt 10 medici la 26 de paturi. Au putut sa isi ia concediu, insa prea putin pentru a se deconecta si odihni. Iar la ATI, satisfactiile sunt foarte mici pentru ca sansele de supravietuire ale pacientilor sunt mici", a spus Beatrice Mahler.Managerul Spitalului Marius Nasta a mai precizat insa ca ordinul aprobat miercuri, 28 octombrie 2020, de Ministerul Sanatatii, este de ajutor pentru sistemul medical. Este vorba despre faptul ca s-a creat cadrul legal pentru utilizarea testelor de detectie a antigenelor SARS-CoV-2 in UPU si CPU, pentru triajul s ...citeste mai departe despre " Sistemul medical, adus in pragul colapsului. Manageri de spitale: "Cea mai mare problema este extenuarea medicilor. Ii vor ingenunchea" " pe Ziare.com