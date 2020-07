Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti, respectiv 2.202 de firme (in scadere cu 23,86% fata de primele sase luni din 2019) si in judetele Timis (638, - 18,31%), Constanta (630, -22,41%) si Cluj (586, -23,2%).Raportat la primele sase luni din 2019, nu au fost inregistrate cresteri ale numarului de firme dizolvate, in timp ce scaderile cele mai semnificative s-au consemnat in judetele Caras-Severin (minus 57,14%), Bistrita-Nasaud (minus 55,45%) si Olt (minus 53,57%).Domeniul de activitate care a inregistrat cele mai multe dizolvari de firme in ianuarie - iunie 2020 este comertul cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, unde s-au inregistrat 3.487 de dizolvari la nivel national. Fata de aceeasi perioada din 2019, dizolvarile din acest sector au scazut cu 30,36%.Constructiile si activitatile profesionale, stiintifice si tehnice sunt alte doua domenii de activitate unde s-a inregistrat un numar mare de dizolvari de firme, si anume 1.217, respectiv 1.127.In iunie 2020 au fost inregistrate 2.371 de dizolvari, cele mai multe in Bucuresti (392) si judetele Cluj (133) si Timis (122). ...citeste mai departe despre " Numarul de firme dizolvate a scazut cu 27,5% in primele sase luni ale anului " pe Ziare.com