Numarul atacurilor cibernetice a crescut cu 150% fata de anul trecut

Studiul a evidentiat faptul ca numarul atacurilor cibernetice a crescut in trimestrul al treilea al acestui an cu 150%, in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut.Totusi, raportat la numarul atacurilor inregistrate in 2020, trimestrul al treilea inregistreaza o scadere accentuata (73%), fata de trimestrul al doilea.Restrictiile cauzate de pandemie au sporit dependenta utilizatorilor de serviciile online, astfel ca in primele doua trimestre ale anului s-a constatat o crestere accelerata a atacurilor. Cel mai mare numar de atacuri dintr-o singura zi a fost 323 si s-a inregistrat pe 2 iulie, noteaza MediaFaxAtacurile vizeaza in special companiile care utilizeaza munca de acasa."Multe companii nu erau pregatite pentru lucrul de la distanta sau nu considerau ca activele lor web sunt de importanta critica. De exemplu, am primit mai multe solicitari de la companii producatoare de masti, care au fost victime ale atacurilor DDoS", a explicat Alexey Kiselev, din echipa Kaspersky.