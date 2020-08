Amenintarea voalata la adresa politistilor facuta de secretarul de stat Bogdan Despescu? "Nu toleram practici si actiuni care nu respecta legea"

El a spus ca a fost vorba despre o actiune legala si a tinut sa sublinieze ca MAI are toleranta zero fata de cei care divulga actiuni aflate in derulare sau date din ancheta."Nu toleram practici si actiuni care nu respecta legea si avem toleranta zero indiferent de calitatea celui care incalca legea.Inclusiv fata de cei care divulga actiuni aflate in derulare sau date din ancheta", a spus Chestor-sef de politie Bogdan Despescu.El a mai precizat ca da informatii opiniei publice doar atunci cand este sigur ca nu va afecta anchetele in desfasurare."Incercam sa fim rationali si sa punem pe primul loc siguranta cetateanului si nu imaginea noastra.Venim in fata dumneavoastra cu raspunsuri doar atunci cand suntem siguri ca acestea nu vor afecta anchetele pe care le derulam si care sunt executate si in acest moment", a mai spus Bogdan Despescu."Clanurile mafiote au oameni infiltrati in politica si politie"In ultima perioada, tot mai multi politisti sunt nemultumiti, iar unii au transmis scrisori redactiilor de stiri in care denuntau faptul ca nu sunt lasati sa isi faca treaba.Inclusiv sindicatul Europol a confirmat pentru Ziare.com ca plangerile oamenilor legii sunt reale.La cateva zile dupa inmormantarea interlopului Florin Mototolea, zis Emi Pian, seful Serviciului Grupuri Infractionale Violente - structura special creata in Politia Capitalei pentru a documenta activitatea interlopilor, spune ca ofiterii din subordinea sa au fost presati, anul trecut, sa renunte la anchete.Comisarul-sef Andrei Marius afirma, intr-un interviu pentru Digi24, ca ofiterilor din serviciul condus de el le-a fost interzisa colaborarea cu procurorii DIICOT, iar aceasta sincopa ar fi dus la haosul prezent astazi pe strazi, acuza politistul, in prima iesire publica in cei 20 de ani de cariera."Intrucat am inteles sa continuam aceste activitati cu toate unitatile de parchet, din interior s-au declansat anumite presiuni, cercetari prealabile, analize de climat organizational, controale inopinate din partea conducerii, aspecte care au ingreunat activitatea. Mai mult decat atat, o treime din cadrul colectivului a parasit structura, cautand alte locuri de munca.Unele anchete au fost oprite de pe o zi pe alta", a spus C ...citeste mai departe despre " Amenintarea voalata la adresa politistilor facuta de secretarul de stat Bogdan Despescu? "Nu toleram practici si actiuni care nu respecta legea" " pe Ziare.com