Novartis a obtinut acordul SUA pentru testarea clinica a unui medicament pentru malarie in tratarea Covid-19

Medicamentul generic, care exista pe piata de mai multe decenii, a obtinut in aceasta luna acordul FDA pentru utilizarea impotriva COVID-19, dar deocamdata nu exista dovezi stiintifice ca functioneaza. In prezent, nu exista medicamente aprobate oficial pentru tratarea COVID-19.Novartis intentioneaza ca recruteze in urmatoarele saptamani 440 de pacienti pentru efectuarea unui test clinic de faza a 3-a (stadiu tarziu), in peste 12 locatii din Statele Unite. Rezultatele vor fi raporte cat mai curand posibil, a precizat compania.Utilizarea medicamentului, care este aprobat si pentru lupus si atrita reumatoida, a crescut dupa ce a fost promovat de presedintele Donald Trump , dar au aparut si ingrijorari ca sprijinul administratiei de la Casa Alba pentru folosirea unui medicament neaprobat pentru COVID-19 a scurtcircuitat procesul de reglementare al FDA.Companii precum Novartis, Roche si Gilead Sciences testeaza medicamente mai vechi, dezvoltate pentru tratarea altor boli, pentru posibila folosire a lor in tratarea in epidemia de coronavirus. Gilead tocmai a extins un studiu clinic pentru medicamentul remdesivir destinat tratarii Ebola.Cu toate acestea, exista temeri ca promovarea hidroxiclorochinei de catre Trump si alti oficiali drept un medicament care poate "schimba jocul" in cazul COVID-19 a lasat in umbra efectele secundare periculoase, cum ar fi pierderea vederii si problemele cardiace.Directorul general al Novartis, Vas Narasimhan, a spus la randul sau ca medicamentul este una dintre marile sale sperante pentru folosirea in epidemia de coronavirus.In prezent sunt in derulare alte cateva studii referitoare la hidroxiclorochina, inclusiv la University of Washington si University of Minnesota, precum si la National Institutes of Health.Divizia Sandoz a grupului Novartis s-a angajat sa doneze 130 de milioane de doze de hodroxiclorochina. Sanofi a anuntat la randul ei ca va dona 100 de milioane de doze de hodroxiclorochina catre 50 de tari. ...citeste mai departe despre " Novartis a obtinut acordul SUA pentru testarea clinica a unui medicament pentru malarie in tratarea Covid-19 " pe Ziare.com