Noul spital construit in Lipova cu 5,6 milioane de euro, finalizat de cateva luni, nu va fi dat in folosinta in acest an

Construirea noului spital a inceput in toamna anului 2017 si a fost incheiata in august 2020, cand a avut loc receptia. Finantarea a fost asigurata prin Compania Nationala de Investitii, iar spitalul este in administrarea Primariei Lipova.In luna mai, cand 95% din lucrari erau executate, fostul primar al orasului, Mircea Jichici, declarase ca spitalul va fi deschis partial in vara, dar ulterior, la data receptiei lucrarilor, fostul edil afirmase ca unitatea va deveni operationala spre sfarsitul anului, prin mutarea unor sectii, cu echipamente si personal, din actualul spital al orasului.Primarul actual, Florin Pera, a declarat ca accesul spre noua cladire si celelalte amenajari exterioare nu au fost realizate, astfel ca unitatea medicala nu ar putea deveni operationala nici prin transferul unor sectii ale actualului spital."Lucrarea este atribuita, dar inca nu a inceput. Am fost informati de constructor ca va incepe amenajarea curtii, dar nu stim cat va dura. Fara a asigura accesul catre spital, pentru ca exteriorul este santier, nu avem cum sa il dam in folosinta", a spus edilul.El a precizat ca noul spital are in prezent doar mobilier, nu si echipamente sau personal medical. Echipamentele necesare ar costa aproximativ un milion de euro, conform evaluarii facute de fosta administratie, iar Primaria Lipova intentioneaza sa acceseze fonduri europene nerambursabile pentru achizitia lor.Primarul nu a putut sa estimeze momentul in care noul spital va deveni operational, spunand ca eventuala mutare a unor echipamente si angajati din Spitalul Orasenesc Lipova poate avea loc doar dupa finalizarea lucrarilor exterioare, care vor dura cateva luni.Referitor la posibilitatea folosirii cladirii pentru amenajarea unui spital de suport COVID-19, care a mai fost luata in calcul in urma cu cateva luni de catre Directia de Sanatate Publica (DSP), edilul spune ca nu a primit nicio solicitare in acest sens.Seful DSP Arad, Horea Timis, a declarat ca atata timp cat noul spital nu are personal medical si nici echipamente, in special cele prin care se asigura oxigen pentru pacienti, nu va putea fi folosit pentru tratarea pacientilor infectati cu SARS-CoV-2."Ne concentram pe