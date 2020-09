O noua metoda de inselaciune a inceput sa prinda in Romania. Un student din Iasi a ramas fara banii de chirie, dupa ce i-a pus la dispozitia infractorilor prin SelfPay

Pentru ca in mai putin de o luna studentii ar trebui sa se intoarca la cursuri, pe Internet au inceput sa fie postate tot mai multe anunturi de inchirieri de locuinte.Sunt insa clienti care nu verifica toate aspectele contractuale si se grabesc sa plateasca pentru a rezerva camera sau apartamentul. Unii sunt insa pacaliti, iar prejudiciul este greu, poate chiar imposibil de recuperat.Asa a fost pacalit un student in anul IV la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" (USAMV) din Iasi. Tanarul a pierdut 2.500 de lei cand a vrut sa inchirieze un apartament care ar fi fost situat chiar langa Curtea de Apel.S-a bazat pe un anunt postat pe OLX. Presupusul proprietar l-a convins sa plateasca chiria pe o luna la automatele SelfPay. A scos chitantele si le-a trimis pe WhatsApp cu tot cu coduri, scrie BZI.Tanarul nu s-a gandit nicio clipa ca oricine putea sa scoata banii in baza codurilor. Mai mult, nici macar nu i-a fost indicata adresa exacta a apartamentului. Studentul s-a trezit prea tarziu, iar paguba a ajuns la 2.800 lei."Am intrat pe un chat direct unde am vorbit cu o persoana care mi-a indicat cum sa fac platile. Mi-a spus sa ma duc la un automat SelfPay si sa achit suma de 1.400 lei. Mi-a spus sa platesc si garantia de 1.400 lei. I-am spus ca proprietara nu mi-a cerut aceasta suma. Pana la urma, am platit si acea garantie. Mi-a cerut sa-i trimit poze cu chitantele care au un cod, pentru a putea fi scosi banii. Am primit un mail de la ei de confirmare. Mai tarziu mi-am dat seama ca aceste mail-uri sunt false", a spus tanarul.Intre timp a fost scos si anuntul de pe OLX.Clientul a depus reclamatia la sectia a II-a Politie, iar anchetatorii incearca sa dea de urma hotilor.Reprezentantii IPJ au transmis ca un caz similar a mai fost inregistrat la inceputul lunii, cand o tanara a fost inselata atunci cand a vrut sa inchirieze un apartament tot in zona centrala.Toata aceasta situatia seamana cu "metoda accidentul", folosita in general de puscariasi, care au complici in libertate.Citeste si:Persoane cercetate pentru tentativa de inselaciune prin metoda 'Accidentul', varianta COVID-19 ...citeste mai departe despre " O noua metoda de inselaciune a inceput sa prinda in Romania. Un student din Iasi a ramas fara banii de chirie, dupa ce i-a pus la dispozitia infractorilor prin SelfPay " pe Ziare.com