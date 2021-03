Noile restrictii luate in calcul: Circulatia pana la ora 20. Magazinele se inchid la 18, daca incidenta depaseste 7,5 la mie. Salile de sport se inchid cand incidenta trece de 4

De asemenea, unde incidenta este peste 7,5 la mie, este redus intervalul de circulatie pana la ora 20.00 pe toata durata saptamanii. Magazinele vor fi inchise la ora 18.00 in localitatile unde rata de infectare este peste 4 la mie si sub 7,5 la mie, pentru zilele de vineri, sambata si duminica, iar unde este de peste 7,5 la mie masura este aplicata pe toata durata saptamanii.Activitatea in salile de sport si fitness este suspendata in localitatile unde incidenta este de peste 4 la mie, iar masura inceteaza atunci cand rata de infectare scade sub 3,5 la mie. De Pastele catolic si ortodox este permisa circulatia in intervalul orar 20.00 - 02.00, iar pentru sarbatoarea Pesah, pe 27 si 28 martie, persoanele se pot deplasa in intervalul orar 18.00 - 22.00. Guvernul are joi sedinta, de la ora 17.00, pentru a adopta un proiect de hotarare cu masurile propuse de CNSU.Guvernul va avea sedinta de la ora 17.00, unde urmeaza sa adopte un proiect de hotarare cu propunerile inaintate de CNSU. Prefectul Capitalei Alin Stoica a anuntat miercuri ca va fi o sedinta a CMBSU, dupa cea a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, pentru a implementa la nivelul Bucurestiului deciziile luate. Conform datele transmise joi de catre Grupul de Comunicare Strategica, incidenta in Capitala este la 6,5 la 1.000 de locuitori.Restrictiile de pe masa autoritatilorPotrivit documentului de lucru al CNSU obtinut de News.ro, masurile luate in calcul ar fi urmatoarele:"Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta HOTARARE:Se propune modificarea si completarea masurilor adoptate pentru prevenirea raspandirii si controlul infectiilor generate de virusul SARS-CoV-2, valabile pe perioada starii de alerta, dupa cum urmeaza:a) Reducerea intervalului orar, in care este permisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei fara restrictii, in localitatile in care incidenta cumulata in ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori si mai mica de 7,5 la 1.000 de locuitori, pana la ora 20.00, pentru zilele de vineri, sambata si duminic ...citeste mai departe despre " Noile restrictii luate in calcul: Circulatia pana la ora 20. Magazinele se inchid la 18, daca incidenta depaseste 7,5 la mie. Salile de sport se inchid cand incidenta trece de 4 " pe Ziare.com