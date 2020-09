"Actorii nu vor purta masti, pentru ca, altfel, actul artistic ar fi afectat.Un scaun liber intre spectatori este obligatoriu si poate in unele situatii va fi nevoie de o pauza de doua scaune intre spectatori.Minorii sub 12 ani nu trebuie separati de insotitori, dar un adult nu poate insoti mai mult de doi minori la spectacol.Limita de public de 50% trebuie respectata, indiferent de cat de mare este sala. Spre exemplu, intr-o sala cu 50 de locuri se vor vinde 25 de bilete", a explicat Gheorghiu.Guvernul Romaniei a adoptat in sedinta de luni Hotararea de Guvern prin care sunt stabilite conditiile in care vor fi deschise restaurantele, cafenelele, cinematografele si teatrele, de la 1 septembrie."Activitatile institutiilor muzeale, a bibliotecilor, librariilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizual, a institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor populare, de arta si de meserii, precum si evenimentele culturale in aer liber se pot desfasura numai in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii.Organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este permisa, fara a depasi 50 % din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din judete/municipiul Bucuresti este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori", se arata in Hotararea de Guvern privind reluarea unor activitati. ...citeste mai departe despre " Noi reguli in teatre si sali de spectacole. Ministrul Culturii: "Un adult nu poate insoti mai mult de doi minori" " pe Ziare.com