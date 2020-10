Noi masuri anuntate de autoritati din 15 octombire, in contextul starii de alerta

La 14 octombrie 2020, Guvernul a aprobat hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu 15 octombrie, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, enumerand o parte dintre noile masuri aprobate prin actul normativ:* purtarea mastii va deveni obligatorie in toate spatiile deschise in zonele in care incidenta infectarilor cu noul coronavirus depaseste 3 la 1000 de locuitori;* evenimente private precum nuntile, botezurile, aniversarile, mesele festive in spatiile inchise si publice pe plan national urmeaza sa fie interzise in perioada urmatoare, pana cand va scadea numarul de persoane infectate cu noul coronavirus;* atunci cand incidenta infectarilor cu noul coronavirus este sub sau egala cu 1,5 la 1000 de locuitori, teatrele, cinematografele, salile de spectacole, restaurantele, cafenelele etc vor functiona la capacitatea de 50%; atunci cand incidenta depaseste 1,5 la 1000 locuitori si este pana la 3/1000, salile mentionate vor functiona cu capacitate de 30%; atunci cand incidenta depaseste 3/1000 locuitori, aceste sali vor fi inchise;* obligativitatea testarii saptamanale a personalului care lucreaza in centrele rezidentiale, prin grija Directiilor de Sanatate Publica etc.Noile masuri cuprinse in Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta au fost adoptate ca urmare a propunerilor facute de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), in Hotararea nr. 49 adoptata la 13 octombrie 2020.***Masuri de relaxare aplicate din 18 mai 2020Principalele masuri de relaxare aplicate, incepand cu 18 mai, au fost, conform Hotararii de Guvern (HG) nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea starii de alerta si Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea COVID-19: deschiderea saloanelor cosmetice, a cabinetelor stomatologice si a muzeelor; deschiderea hotelurilor; deschiderea partiala a comertului; deschiderea magazinelor care au intrare din strada; permiterea circulatiei persoanelor in interiorul localitatilor fara declaratie pe proprie raspundere; deplasarile in af ...citeste mai departe despre " Noi masuri anuntate de autoritati din 15 octombire, in contextul starii de alerta " pe Ziare.com