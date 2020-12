Nicusor Dan: Conturile primariei, blocate pentru investitii. Solicitam Ministerului Finantelor cresterea gradului de indatorare

Edilul a precizat ca i-a solicitat sprijinul ministrului Finantelor pentru cresterea gradului de indatorare a primariei, astfel incat sa poata fi facute si investitii."Am gasit datorii curente de 3 miliarde de lei. Asta inseamna trei sferturi din bugetul pe un an. Am avut ingaduinta Ministerului de Finante care ne-a compensat pe termie 300 de milioane de lei. Am avut ingaduinta marii majoritati a creditorilor care ne-au esalonat platile. Conturile noastre sunt inca blocate pentru investitii.(...) Am facut o vizita la ministrul de Finante si modul in care am dori sa rezolvam aceasta situatie, care e un blocaj, este sa asumam pentru 2021 ca din banii pe care ii primim de la bugetul national si banii pe care ii colectam noi din diverse taxe sa acoperim cheltuielile de functionare si datoriile curente. Cu acceptul Ministerului de Finante. sa ridicam nivelul de indatorare. Avem un mare avantaj, ca suntem putin indatorati pe termen mediu si lung in comparatie cu orasele occidentale. Deci ne putem imprumuta, daca ne da voie Ministerul de Finante. Domnul ministru Alexandru Nazare mi-a spus sa fac solicitarile in scris ca departamentele ministerului sa dea un punct de vedere", a declarat primarul Nicusor Dan, la postul B1 TV.Printre investitiile blocate din cauza acestei situatii, el s-a referit la lucrarile de extindere din Prelungirea Ghencea sau cele de la statia de la Glina.Edilul a declarat ca suma pentru care sunt blocate conturile pe investitii este de 40 milioane lei."40 de milioane de lei nu este o suma asa de mare la nivelul bugetului Bucurestiului. Noi primim cam 260 - 280 milioane lei de la Guvern, in fiecare luna, din care dam 60 milioane lei la transportul public, dam 60 de milioane lei la termie, mai dam 70 milioane lei la salarii, mai dam vreo 40 milioane lei ajutoare sociale pe care am asumat ca le platim, mai sunt alte cheltuieli si nu ramanem cu mare lucru", a mai explicat Nicusor Dan.Citeste si:Nicusor Dan: Vaccinarea este un lucru util. Este calea cea mai sigura de a reveni la normalitate ...citeste mai departe despre " Nicusor Dan: Conturile primariei, blocate pentru investitii. Solicitam Ministerului Finantelor cresterea gradului de indatorare " pe Ziare.com