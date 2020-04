Echipajele de ordine publica au restrictionat accesul, acesta fiind permis gradual."Ca urmare a numarului mare de persoane prezente la cumparaturi in Piata Obor din Capitala, jandarmii din cadrul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti s-au deplasat in zona pentru a asigura masurile necesare impuse de ordonantele militare.Impreuna cu reprezentanti ai politiei, politiei locale si ai firmei de paza a pietei, jandarmii au restrictionat accesul prin punctele de intrare in incinta spatiului comercial", a transmis, vineri, Jandarmeria Bucuresti.Potrivit sursei citate, accesul in piata se face gradual iar jandarmii verifica documentele reglementate prin ordonantele militare in vigoare.Urmareste LIVE cele mai cele mai importante informatii despre pandemia de coronavirus din Romania si din lume ...citeste mai departe despre " Nici nu zici ca-i pandemie: Multi bucuresteni s-au dus la cumparaturi in Piata Obor, jandarmii au restrictionat accesul " pe Ziare.com